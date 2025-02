Der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck wirbt mit dem Wort «Zuversicht». Wo er diese Heiterkeit wohl hernimmt? Bild: imago

Bericht aus Berlin-Neukölln: Das Wort zum Wahlsonntag? «Verunsicherung»!

Unsere Autorin war bei watson Reporterin, bis sie nach Berlin zog. Am Tag der Bundestagswahl berichtet sie aus ihrem Bezirk Berlin-Neukölln über die Stimmung dort. Sie wird hier im «Slow-Ticker» in unregelmässigen Abständen aufschreiben, was sie beobachtet oder gehört hat.

Über Berlin-Neukölln: In Berlin-Neukölln wohnen laut der Einwohnerregisterstatistik 329’319 Menschen (Stand Juni 2024). Der Bezirk ist divers, bis zu 160 Nationen sind hier vertreten. Im Norden ist Berlin-Neukölln ein gentrifizierter Bezirk, mit unzähligen Bars, Cafés, Yogastudios, wo junge Kreative in Y2K-Klamotten wohnen, vorwiegend Englisch gesprochen wird und ein Kilo Sauerteigbrot schon mal mehr als sieben Euro kosten kann. Gleichzeitig ist Berlin-Neukölln ein migrantischer Bezirk, in den es seit dem Syrienkrieg 2011 viele Syrerinnen und Syrer verschlagen hat. Auf der Sonnenallee gibt es daher Restaurants und Konditoreien mit «Damaskus» im Namen. (lyn)

13:01 Uhr, Berlin-Neukölln, Sonnenallee:

Ein erster Gedanke zur heutigen Bundestagswahl: Wenn ich ein Wort finden müsste, das die Stimmung rund um die diesjährige Bundestagswahl beschreibt, dann würde ich wahrscheinlich «Verunsicherung» wählen. Jedenfalls nicht «Zuversicht», wie es der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck auf sein Wahlplakat hat schreiben lassen. Der ARD-Wahlexperte hat es am Samstagabend auch noch einmal in der Tagesschau gesagt: «Die Zuversicht war kaum jemals so gering.»

Mit «Zuversicht» dürfte sich Robert Habeck das falsche Wort für diesen Wahlkampf ausgesucht haben. Bild: imago

Ich frage mich, woher Habeck seine Heiterkeit nimmt. Ist er wirklich so optimistisch (und wenn ja, wo schaut er da hin?) oder redet er sich mit diesem Wort die Welt schön, so wie es ihm sein ehemaliger Ampel-Kollege Christian Lindner von der FDP dauernd vorgeworfen hat. Ein Vorwurf, an dem Lindner bis heute festzuhalten scheint, hat er sich doch den Spruch «Schönreden ist keine Wirtschaftsleistung» auf sein Wahlplakat drucken lassen – ein Seitenhieb gegen den Wirtschaftsminister Habeck.

Christian Lindner von der FDP teilt sogar mit seinem Wahlplakat Seitenhiebe gegen den Wirtschaftsminister Robert Habeck aus. Bild: imago

Ein Beispiel für die vorherrschende Verunsicherung ist, dass meine Bürokollegin, nachdem sie an der Urne war, zu mir meinte, dass sie noch nie so verunsichert gewesen sei bei einer Bundestagswahl. Noch in der Wahlkabine habe sie gewerweisst, wem sie ihre Stimme geben soll. Grund dafür seien die vielen Freundinnen und Freunde und Videos in den sozialen Medien gewesen, die dafür plädierten, «strategisch» zu wählen – und sich dabei teils widersprachen.

Strategisch zu wählen heisst, seine Stimme einer anderen Partei zu geben als der, von der man sich am besten vertreten sieht. Das kann besonders bei Kleinparteien wie dem BSW, der FDP und der Linken einen Unterschied machen. (Dass gleich drei Parteien sich in diesem Prozentbereich bewegen, gab es noch nie.)

Nur wer die Fünf-Prozent-Hürde überschreitet, zieht in den Bundestag ein. Schafft die Lieblingspartei das nicht, kann es sein, dass die eigene Stimme gar nicht zählt – beziehungsweise sogar einer anderen Partei zugutekommt, auch der AfD. Kommen die kleinen Parteien nämlich nicht in den Bundestag, bekommen die anderen bei gleicher Stimmzahl automatisch mehr Sitze.

Im Fall meiner Bürokollegin war es so, dass sie vor allem die AfD verhindern wollte. Darum wollte sie ihre eigene Stimme da einsetzen, wo sie am meisten Wirkung hat, nämlich an der Fünf-Prozent-Hürde, und stimmte schlussendlich für die Linke statt – wie üblich – für die Grünen.

In ihrem Wahlkreis Berlin-Neukölln scheint das besonders sinnvoll, denn dort könnte die Linke Chancen auf ein Direktmandat haben. Es wäre das erste Direktmandat jemals, das die Linke im Westen bei einer Bundestagswahl gewinnt.

Laut einer Wahlkreisprognose vom 13. Februar liegt der Kandidat der Linken (der auf Instagram @der_neukoellner heisst) mit 23,4 Prozent einen Prozentpunkt vor der Kandidatin von der CDU. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 hat ein Kandidat der SPD in Berlin-Neukölln am meisten Stimmen und damit das Direktmandat zugesprochen bekommen. Doch dieses Mal sehen die Umfragen nicht vielversprechend aus. Sie rechnen ihm 14,1 Prozent aus.

Gewinnt eine Partei mindestens drei Direktmandate, zieht sie so oder so in den Bundestag ein, egal, ob sie die Fünf-Prozent-Hürde schafft oder nicht. Das erklärt, warum die Linke mit ihren Wahlkampfhelferinnen und -helfern in Neukölln mit Wahlplakaten so präsent war, von Tür zu Tür ging und am Tag vor der Wahl mit Fahrrädern, Fahnen und Lautsprechern durch die Strassen fuhr und Flyer in die Briefkästen warf.

