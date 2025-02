Diese 4 Koalitionsmöglichkeiten hätte Friedrich Merz bei einem Sieg

Eine Minderheitsregierung wäre eine Option. Nur aus Union oder auch gemeinsam mit der FDP. Falls die Union an ihren Maximalforderungen festhalten würde, könnte sie am Ende auch ohne Koalition dastehen.

Schafft die FDP die 5-Prozent-Hürde, könnte sie in den Bundestag einziehen und es wäre eine Koalition mit der Wirtschaftspartei möglich. Die sogenannte Deutschland-Koalition aus CDU/CSU, SPD und FDP. Offen bleibt die Frage, ob die SPD nach dem Ampel-Aus erneut mit der FDP regieren will.

Warum dein Cappuccino immer teurer wird

Der Preis für Kaffee ist explodiert. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Besuch bei den Kaffee-Bauern in Mittelamerika.

In El Salvador und Honduras wächst der Kaffee im Wald, im Tropenwald, genauer. Wer die Kooperative Los Pinos in der Nähe von San Salvador besuchen will, muss sich daher zunächst durch einen mörderischen Stau in der Hauptstadt quälen, sich dann auf löchrigen Bergstrassen durchschütteln lassen, um dann auf das Ladedeck eines Pickups umzusteigen, eine halsbrecherische Fahrt auf einer schmalen Waldstrasse überstehen, um schliesslich auf einem schmalen Pfad zu den Kaffeepflanzen zu gelangen.