Union, AfD, SPD, Grüne, die Linke und Co.: Sie alle wollen in den Bundestag.

FDP und BSW nicht im Bundestag – die AfD fast im ganzen Osten stärkste Kraft

Unser nördlicher Nachbar hat gewählt. In einer vorgezogenen Wahl bestimmte Deutschland am 23. Februar, wer das Land in den kommenden vier Jahren regieren soll. Hier findest du alle Resultate und so geht es jetzt weiter.

Normalerweise finden die Bundestagswahlen in Deutschland jeweils im September statt. Nach der gescheiterten Vertrauensfrage des amtierenden Bundeskanzlers Olaf Scholz und dem Bruch der Ampelkoalition wurden diese nun aber vorgezogen. Deshalb fanden sie nun am 23. Februar 2025 statt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag erfahren wir also, wer Deutschlands Zügel für die nächsten vier Jahre in die Hand nehmen darf. Das ist passiert:

Parteistärken

Um in den Bundestag einzuziehen, muss eine Partei die 5-Prozent-Hürde nehmen. Dies war besonders im Hinblick auf Christian Lindners FDP sowie auf das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) interessant.

Zweitstimmen Vorläufiges Amtliches Ergebnis | Total: 630 Sitze CDU/CSU 28.5% +4.4 AfD 20.8% +10.5 SPD 16.4% -9.3 Grüne 11.6% -3.2 Linke 8.8% +3.9 BSW 4.9% +4.9 FDP 4.3% -7.2 Sonstige 4.7% -4.0 Quelle: Bundeswahlleiterin | Grafik: watson

In den ersten Prognosen und Hochrechnungen kam die FDP noch knapp auf fünf Prozent. Die Partei sackte aber im Laufe der Nacht immer weiter ab, ein Einzug in den Bundestag wurde immer unwahrscheinlicher. Nun steht fest: Der neue Bundestag kommt ohne FDP aus. Noch knapper fiel das Ergebnis des BSW aus. Dieses verpasst den Einzug in den Bundestag um 0,03 Prozentpunkte.

Die Parteistärken werden über die Zweitstimmen eruiert. Hier siehst du, welche Partei welchen Anteil der Stimmen erhalten hat. Um in den Bundestag einzuziehen, muss eine Partei die 5-Prozent-Hürde nehmen. Steht fest, welche Parteien das sind, werden diese ihren Prozenten nach mit Sitzen im Parlament betraut. Hinzu kommen die 299 Direktmandate aus den Erststimmen.

Erst- und Zweitstimmen Bei der Bundestagswahl gilt das sogenannte personalisierte Verhältniswahlrecht: Alle Wahlberechtigten verfügen über zwei Stimmen. Die Erststimme, auch Wahlkreisstimme genannt, dient zur Wahl eines Direktkandidaten aus dem eigenen Wahlkreis, während mit der Zweitstimme eine Landesliste einer Partei gewählt wird. Du hast weitere Fragen zur Bundestagswahl? Hier entlang.

Sitzverteilung

Weil nun sowohl die FDP als auch das BSW den Sprung in den Bundestag nicht geschafft haben, können sich die anderen Parteien über mehr Sitze freuen. So sieht der neue Bundestag aus:

Sitze Vorläufiges Amtliches Ergebnis | Total: 630 Sitze CDU/CSU 208 Sitze AfD 152 Sitze SPD 120 Sitze Grüne 85 Sitze Linke 64 Sitze BSW 0 Sitze FDP 0 Sitze Sonstige 1 Sitze Quelle: Bundeswahlleiterin | Grafik: watson

Die Sitzgewinne und -verluste sind mit Vorsicht zu geniessen. Denn im Zuge einer Wahlrechtsreform wurde die Sitzanzahl im Bundestag von 736 auf 630 verkleinert. Trotzdem konnten einige Parteien zulegen:

AfD: +69 Sitze

+69 Sitze Linke: +25 Sitze

+25 Sitze CDU/CSU: +12 Sitze

+12 Sitze SSW: +0 Sitze

+0 Sitze BSW: +0 Sitze

+0 Sitze Grüne: -33 Sitze

-33 Sitze SPD: -86 Sitze

-86 Sitze FDP: -92 Sitze

Mögliche Koalitionen

Zu den grossen Gewinnern gehört also trotz eines Wahlsieges der Union (CDU/CSU) die AfD. Diese konnte ihren Anteil verdoppeln und kommt neu auf 152 Mandate im Bundestag. In weiten Teilen im Osten Deutschlands wurde die Partei unter Alice Weidel zur stärksten Kraft.

Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, hat aber am Wahlabend erneut klargemacht, dass es zu keiner Koalition mit der AfD kommen wird. Sehr viel wahrscheinlicher ist ein Zusammenspannen zwischen CDU/CSU und der SPD. Diese Koalitionen sind jetzt möglich:

Koalitionen wahlrecht.de | Total: 630 Sitze CDU/CSU + SPD 328 CDU/CSU + AfD 360 CDU/CSU + SPD + Grüne 413 CDU/CSU + Grüne 293 SPD + Grüne + Linke 269 SPD + Grüne 205 Quelle: Bundeswahlleiterin | Grafik: watson

Wie geht es jetzt weiter? Friedrich Merz und die Union erhalten als stärkste Partei den Regierungsauftrag. Sie führen nun Sondierungsgespräche mit den übrigen Parteien, bis sie sich auf eine Koalition einigen können. Merz will das bis Ostern geschafft haben.

Wahlbeteiligung

In Deutschland liegt die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Schweiz (Wahlen 2023: 46,6 Prozent) deutlich höher. 82,5 Prozent der Wahlberechtigten nahmen demnach an der Bundestagswahl 2025 teil. Nach einem Tief 2009 stieg das politische Interesse bei unseren nördlichen Nachbarn wieder deutlich. Am höchsten war die Beteiligung 1972, damals legten in der Bundesrepublik 91,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in die Urne.

Fortschritt der Wahl

Deutschland ist politisch auf Wahlkreise aufgeteilt. Jeder Wahlkreis vergibt ein Direktmandat, die restlichen Mandate werden über die Parteistärken auf die Parteien verteilt. Sind alle Wahlkreise ausgezählt, ist die Bundestagswahl abgeschlossen.

Wahlkreise Vorläufiges Amtliches Ergebnis | 299/299 Wahlkreise Zweitstimmen

Erststimmen Quelle: Bundeswahlleiterin | Grafik: watson

Ablauf

Ab 18 Uhr erhalten wir erste Resultate. Bild: keystone

Die Urnen hatten in Deutschland bis um 18 Uhr geöffnet, danach wurde bis weit nach Mitternacht ausgezählt. Wie auch bei uns in der Schweiz war es grundsätzlich verboten, vor 18 Uhr Resultate zu veröffentlichen.

Das vorläufige Schlussergebnis traf bereits um 1.43 Uhr in der Nacht ein. Das endgültige Ergebnis durch den Bundeswahlausschuss dürfte noch vor dem Mittag eintreffen. Damit gilt die Wahl dann als beendet.