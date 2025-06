Russland soll chinesische Laserkanone gegen die Ukraine einsetzen

Das Radar soll dem Bericht nach etwa fünf Kilometer Reichweite haben, der Laserstrahl kann Ziele in bis zu 1,5 Kilometer treffen. Er sei auch in der Lage, gegnerische optische Systeme zu blenden, die bis zu drei Kilometer weit entfernt sein können. Die in den Videoaufnahmen abgeschossenen Drohnen dürften etwa in 1,3 Kilometer Entfernung geflogen sein. Auf den Aufnahmen, die nicht unabhängig bestätigt werden können, sind Drohnenteile mit Löchern zu sehen, die verbrannt aussehen. Die chinesische Kanone soll auch von Saudi-Arabien gegen die Huthi-Terroristen im Einsatz sein.

17- und 20-Jähriger tot: Traurige Bilanz nach Feierlichkeiten wegen PSG-Triumph

Nach dem Sieg von Paris Saint-Germain in der Champions League kam es in Frankreich zu einer blutigen Nacht. Während der Feierlichkeiten kam es zu Ausschreitungen, die zwei Tote und fast 200 Verletzte forderte. Über 500 Personen wurden festgenommen.

Es ist eine traurige Bilanz, welche nach den Feierlichkeiten zum historischen Triumph von Paris Saint-Germain in der Champions League gezogen wird: Zwei Menschen kamen in der Nacht auf Sonntag um. Im südfranzösischen Dax wurde ein junger Mann am Rande einer Fan-Feier erstochen. Der 17-Jährige wurde am späten Abend verletzt und starb gut zwei Stunden später im Krankenhaus, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Tat ereignete sich an einem Platz, an dem mehrere Bars das Match übertragen hatten. Dennoch könnte sie nicht mit dem Spiel selbst in Verbindung stehen. Die Ermittler suchen noch nach dem Täter.