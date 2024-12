CR450: Der vorgestellte Schnellzug soll bis zu 450 km/h schnell fahren können. Bild: keystone

Das ist der schnellste kommerzielle Zug der Welt – so sieht die Business-Class aus

In China wurde der CR450 vorgestellt, der schnellste kommerzielle Hochgeschwindigkeitszug weltweit. Bis zu 450 km/h sind möglich.

Christopher Clausen / t-online

Ein Artikel von

China macht Tempo – im wahrsten Sinne: Am Sonntag wurde in Peking der CR450 enthüllt, der Prototyp eines Hochgeschwindigkeitszuges, der bis zu 450 km/h schnell fahren kann. Im Alltag soll die Betriebsgeschwindigkeit bei 400 km/h liegen. Damit wäre der CR450 der weltweit schnellste kommerziell betriebene Hochgeschwindigkeitszug. Auf der Strecke von Peking nach Shanghai könnte die Reisezeit von aktuell vier auf 2,5 Stunden verkürzt werden.

Laut Angaben des Herstellers, der CRRC Corporation Limited (CRRC), gibt es vom CR450 zwei Modellvarianten: den CR450AF und den CR450BF. Beide Modelle sind achtteilige Züge mit je vier motorisierten und vier nicht motorisierten Waggons.

Interieur der Business-Class des Zuges. Bild: keystone

Geringerer Energieverbrauch, weniger Geräusche

Laut den Ingenieuren bei China Railway wurde der Betriebswiderstand im Vergleich zu bisherigen Modellen um 22 Prozent gesenkt und das Gewicht um 10 Prozent reduziert. Dies soll nicht nur die Energieeffizienz steigern, sondern auch die Betriebskosten senken.

Eine weitere Neuerung ist das Design des neuen Drehgestellgehäuses, das den Luftwiderstand bei hohen Geschwindigkeiten minimiert. Zusammen mit aerodynamischen Windschutzscheiben und leichten Materialien soll es im Zug leiser sein und gleichzeitig die Effizienz steigen.

Hier kann in Ruhe gearbeitet werden. Bild: keystone

Massiver Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes

Seit dem Start der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Peking und Tianjin im Jahr 2008 hat China das weltweit grösste Hochgeschwindigkeitsbahnnetz aufgebaut. Laut National Railway Administration sind mittlerweile rund 47'000 Kilometer Schienenwege für Hochgeschwindigkeitszüge in Betrieb.

In dem weitläufigen Land sollen somit nicht nur die Reisezeiten verkürzt, sondern auch die Wirtschaft entlang der Routen gestärkt werden. Dazu ist die Technik ein entscheidender Exportfaktor: Beispielsweise wurde mit der Jakarta-Bandung-Hochgeschwindigkeitsbahn in Indonesien 2023 eine Strecke eröffnet, die vollständig auf chinesische Technologien setzt. Auch die serbische Belgrad-Novi Sad-Hochgeschwindigkeitsstrecke, die seit zwei Jahren in Betrieb ist, basiert auf chinesischer Technik.