RTL fährt mit Stefan Raab neues Quotentief ein



Stefan Raab feierte im vergangenen Jahr auf spektakuläre Art und Weise sein TV-Comeback. Mit seiner jüngsten Sendung fuhr er allerdings ein desaströses Ergebnis ein.

Stefan Raab läuft mittwochs zur Primetime mit einer Show, die auf seinen Namen hört. «Die Stefan Raab Show» lief erstmals am 24. September, nachdem «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» eingestampft wurde.

In der jüngsten Ausgabe am 29. Oktober war Jimi Blue Ochsenknecht zu Gast, der zuvor die Sat.1-Show «Promi Big Brother» gewann. Gegen die Konkurrenz kamen Raab und Ochsenknecht an diesem Abend aber nicht an. RTL holte mit der Sendung ein neues Quotentief.

ARD übertrumpft mit Fussball alle anderen Sender

Pünktlich zur Primetime startete die ARD am Mittwoch die Übertragung der zweiten DFB-Pokal-Runde. Im Ersten wurde die Partie Köln gegen Bayern gezeigt. Der 1. FC Köln landete zwar einen Treffer, kassierte allerdings auch vier Gegentore und verlor damit das Spiel.

Wie der Mediendienst «Dwdl» berichtet, verfolgten im Durchschnitt mehr als 5,40 Millionen Menschen das sportliche Ereignis.

Kein anderer Sender, kein anderes Programm kam dagegen an. Insgesamt holte sich die ARD einen Gesamt-Marktanteil von herausragenden 24,6 Prozent. Bei der jungen Zielgruppe kam der Fussball sogar auf 30,1 Prozent.

In jedem Fall schafften es die Privatsender nicht ansatzweise, mit dem Konkurrenzprogramm mitzuhalten. Nur das ZDF konnte sich mit dem Krimi «Marie Brand und der überwundene Tod» und 4,57 Millionen vor den Fernsehern dagegen positionieren, auch wenn es hier rund eine Million Personen weniger gab, die einschalteten.

RTL und ProSieben haben nichts zu lachen

Stefan Raab dürfte mit Blick auf die jüngsten Einschaltquoten seiner Show nicht viel zu lachen haben. «Dwdl» spricht sogar von «katastrophalen Quoten-Tiefs», die neben Raabs RTL-Show auch Chris Tall auf ProSieben einfuhr.

Lediglich 560'000 Menschen schalteten nämlich beim Raab-Programm zur Primetime ein. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die Show auf einen schwachen Marktanteil von 5,3 Prozent.

Das Medienmagazin weist an der Stelle darauf hin, dass das Ergebnis deswegen besonders bitter ist, weil der neue Tiefstwert auf der Höhe sei, den in der ersten Jahreshälfte schon das Vorgänger-Format «Du gewinnst hier nicht die Million» einfuhr.

Raabs Comedy-Kollege hatte mit seiner Sendung «Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show» auf ProSieben ebenfalls nichts zu lachen. Insgesamt schauten nur 290'000 Menschen zu. Beim jungen Publikum gab es nur einen katastrophalen Marktanteil von 3,0 Prozent, lediglich 130'000 Menschen schalteten nämlich aus der Zielgruppe ein.