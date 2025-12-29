wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
China

China hält neue Militärübung rund um Taiwan ab

China hält neue Militärübung rund um Taiwan ab

29.12.2025, 11:4929.12.2025, 11:49

China hat erneut eine grossangelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Militär berichtete, habe das Manöver «Mission Gerechtigkeit 2025» begonnen. Geübt werde in Luft- und Seegebieten rund um Taiwan. Im Fokus stünden Patrouillen zur Gefechtsbereitschaft, das Erlangen umfassender Überlegenheit sowie die Blockade wichtiger Häfen und Gebiete.

epa12616578 A Taiwan Air Force Mirage 2000 fighter approaches for landing at an airbase in Hsinchu, Taiwan, 29 December 2025. China announced that it would conduct live-fire drills around Taiwan on 30 ...
Ein Sprecher des Militärs bezeichnete die Übungen als «ernste Warnung». Bild: keystone

Ein Sprecher des Militärs bezeichnete die Übungen als «ernste Warnung» an «separatistische» Kräfte. Sie seien zudem eine «legitime und notwendige» Massnahme zur Wahrung der chinesischen Souveränität und nationalen Einheit, hiess es. Auch für Dienstag wurden weitere Schiessübungen in fünf ausgewiesenen Zonen rund um Taiwan angekündigt. Unbeteiligte Schiffe und Flugzeuge sollten diese Bereiche meiden.

Grösste Übung seit April

Es handelt sich um das grösste chinesische Manöver vor Taiwan seit April. Es folgt auf neue Spannungen mit den USA, nachdem Washington ein grosses Waffenpaket für Taiwan bekanntgegeben hatte.

Externe Kräfte, die Taiwan bewaffnen, würden die Taiwanstrasse in eine gefährliche Lage treiben, sagte ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums nach Beginn des Manövers. Jede böswillige Handlung, die darauf abziele, eine rote Linie zu überschreiten, werde auf entschlossene Gegenmassnahmen Chinas stossen.

Taiwan verurteilt Manöver

Chinas Armee übt nahezu täglich mit Kriegsschiffen und Militärflugzeugen in der Region. Peking zählt die Inselrepublik zu seinem Territorium, obwohl sie seit Jahrzehnten eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und droht mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege gelingen.

Taiwan verurteilte die erneuten chinesischen Militäraktivitäten scharf. Chinas Vorgehen untergrabe die Sicherheit und Stabilität in der Region und stelle eine offene Herausforderung für internationales Recht und die internationale Ordnung dar, erklärte eine Sprecherin des Präsidialamts. Die taiwanischen Streitkräfte und Sicherheitsbehörden seien über die Lage umfassend informiert und vorbereitet. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schweres Zugunglück in Taiwan fordert viele Tote
1 / 7
Schweres Zugunglück in Taiwan fordert viele Tote
Passagiere müssen sich übers Dach aus dem Tunnel retten. Bei einem Zugunglück in Taiwan starben am 2. April mindestens 36 Personen.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Taifun «Gaemi» wütet in Taiwan und den Philippinen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Bereits 100-facher Vater: Telegram-Gründer will Frauen Befruchtung mit seinem Samen zahlen
Pawel Durow wurde mit dem Messenger Telegram und dem russischen Facebook-Pendant VKontakte schwerreich. Jetzt kämpft er mit seinem Sperma gegen den weltweiten Geburtenrückgang.
Der 41-Jährige Russe hat bereits sechs eigene Kinder aus einer Beziehung und dazu ist er nach eigenen Aussagen der biologische Vater von über 100 weiteren, die durch Samenspenden gezeugt wurden.
Zur Story