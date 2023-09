Chinas Staatschef Xi Jinping reist nicht zu G20-Gipfel

Staatschef Xi Jinping. Bild: keystone

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird nicht zum G20-Gipfel nach Indien reisen. Ministerpräsident Li Qiang werde die chinesische Delegation anführen, teilte Aussenamtssprecherin Mao Ning am Montag in Peking mit. Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten treffen sich am kommenden Wochenende in Neu Delhi. (sda/dpa)