Biden und Xi am 14. November 2022. Bild: keystone

Biden und Xi treffen sich am Mittwoch in Kalifornien

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen sich am Mittwoch am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Kalifornien. Das kündigten hochrangige US-Regierungsvertreter am Freitag in Washington an.

Update folgt.

(yam/sda/dpa)