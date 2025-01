Ein chinesischer Wachmann weist zu Beginn der Covid-Pandemie Journalisten vom Zutritt zum Wuhan Institut für Virologie ab. Bild: keystone

Wie brach Corona über die Welt herein? Die CIA kommt zu einem brisanten Schluss

Lange scheute sich die legendäre Central Intelligence Agency vor einer Bewertung des Pandemieursprungs. Doch nun schaffen die neuen Machtverhältnisse in Washington auch in dieser Frage Fakten.

Bojan Stula / ch media

Mehr «International»

Ist es bloss ein Kniefall vor dem neuen Dienstherren im Weissen Haus oder tatsächliche Überzeugung? Der wichtigste US-Geheimdienst CIA ist zum Schluss gelangt, dass die wahrscheinlichste Ursache für den Ausbruch der Covid-Pandemie ein Laborleck im chinesischen Wuhan gewesen ist.

«Die CIA nimmt gestützt auf die vorliegenden Erkenntnisse mit geringer Sicherheit an, dass ein forschungsbedingter Ursprung der Covid-19-Pandemie wahrscheinlicher ist als eine natürliche Ursache.» Dies schrieb ein CIA-Sprecher am Samstag in einer Mitteilung. Damit stützt die Agentur die in der Wissenschaft heftig umstrittene These von einem Laborunfall in Wuhan, der zur schwersten Pandemie in 100 Jahren und zum Tod von weltweit mindestens sieben Millionen Menschen geführt hat.

Der Ausdruck «mit geringer Sicherheit» («low confidence») in der Mitteilung weist allerdings auf das weiterhin fehlende Vorhandensein von stichfesten Beweisen hin. Zuvor hatte die CIA immer wieder betont, für ein abschliessendes Urteil über zu wenig gesicherte Informationen zu verfügen. Man werde weiterhin alle verfügbaren Quellen zur Frage überprüfen, hiess es seitens des Geheimdienstes am Wochenende. Weitere Erkenntnisse könnten zu einer Neubewertung führen; die Theorie einer Übertragung von Tier zu Mensch bleibe ebenfalls «plausibel».

Donald Trumps soeben vom Senat bestätigter neuer CIA-Direktor John Ratcliffe hat bei seinem Amtsantritt in einem Interview angekündigt, die Covid-Ursachenforschung zur Toppriorität seiner Behörde zu machen. Selbst gilt der 59-jährige Republikaner schon lange als Anhänger der Laborunfall-Theorie, die auch Donald Trump selber während seiner ersten Amtszeit mit dem Begriff «China flue» («China-Grippe») oder «China virus» nährte.

US-Behörden sind in der Bewertung gespalten

Als erste Bundesbehörde hatte das FBI die Laborunfall-These vertreten; dies mit «moderate confidence», also mit mässiger Gewissheit. Das US-Energieministerium kommt wie die CIA mit «low confidence» zum selben Ergebnis.

Vizepräsident JD Vance (links) nimmt am Donnerstag im Weissen Haus die Vereidigung des neuen CIA-Direktors John Ratcliffe entgegen. Daneben steht Ratcliffes Frau Michele. Bild: keystone

Andere US-Regierungsorganisationen halten hingegen einen natürlichen Ursprung der Virus-Übertragung auf den Menschen für wahrscheinlicher. Wie das «Wall Street Journal» berichtet, vertreten vier US-Geheimdienste, ebenfalls mit «geringer Sicherheit», die Theorie vom tierischen Virus-Ursprung. Darunter befindet sich der National Intelligence Council, der einflussreiche Nationale Geheimdienstrat, sowie die Defence Intelligence Agency.

Die «New York Times» kritisierte in ihrer aktuellen Berichterstattung, dass die CIA ohne das Vorliegen neuer Erkenntnisse und allein durch die Umbewertung längst vorliegender Geheimdienstberichte zu einer derart weitreichenden Schlussfolgerung gelange. Bereits eine im Sommer 2023 publizierte Zusammenfassung bestehender US-Geheimdienst-Erkenntnisse nannte die wichtigsten Indizien, die für die Laborthese sprechen, ohne aber zu einem abschliessenden Urteil zu kommen.

Auf diese Indizien stützt sich jetzt auch die CIA bei ihrer Neubewertung. So habe das Wuhan Institut für Virologie schon vor Ausbruch der Pandemie eine lange Forschungstradition bei Covid gehabt, teilweise in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Militär. Auch wurde dort bereits 2013 der Fledermaus-Virus RaTG13 isoliert, der eine hohe Ähnlichkeit mit der Covid-19-Variante aufwies.

Im vermeintlichen Covid-Ursprungsland kommen die Beschuldigungen aus Amerika selbstredend schlecht an: Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington bezeichnete die CIA-Erklärung als «politische Manipulation» und forderte dazu auf, die wissenschaftlichen Fakten zu respektieren und Verschwörungstheorien zu vermeiden.

Der republikanische Senator Tom Cotton begrüsste die neue Einschätzung der CIA und forderte, dass China für den weltweiten Ausbruch der Pandemie verantwortlich gemacht werden müsse, wie die «New York Times» weiter berichtete: «Das Wichtigste ist jetzt, dass man China bezahlen lässt für die Entfesselung einer weltweiten Plage.»