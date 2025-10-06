bedeckt
DE | FR
burger
International
China

Nach Schneesturm: Mindestens 350 Touristen von Mount Everest gerettet

Mountaineers ascend to Camp 2 on their way to the summit of Mount Everest in Nepal, May 1, 2025. (AP Photo/Pasang Rinzee Sherpa) Nepal Everest Photo Gallery
Bergsteiger am Mount Everest. (Archivbild)Bild: keystone

Nach Schneesturm: Mindestens 350 Touristen von Mount Everest gerettet

06.10.2025, 06:1106.10.2025, 06:11

Mindestens 350 Touristen, die nach einem Schneesturm auf der tibetischen Seite des Mount Everest festsassen, sind von Bergungstrupps gerettet worden. Die Menschen wurden sicher in die nächstgelegene Ortschaft Qudang gebracht, berichtete das chinesische Staatsfernsehen.

Zuvor waren laut Berichten chinesischer Staatsmedien fast 1000 Menschen auf der Ostseite des Mount Everest auf 4900 Metern Höhe eingeschlossen. Ihre Zelte wurden teilweise durch den Sturm beschädigt und die Zufahrtsstrassen durch Schneemassen blockiert. Wie viele Personen nach wie vor auf dem Mount Everest festsitzen, ist bisher unklar.

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen gab es vor Ort auch Opfer. Zu möglichen Toten gibt es bislang keine gesicherten Informationen. (sda/dpa)

Mehr zum Mount Everest:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die höchsten Punkte jedes Landes
1 / 13
Die höchsten Punkte jedes Landes
Das sind die Länder mit den höchsten Punkten. Dänemark (Bild) ist mit dem Møllehøj (170MüM) deutlich nicht dabei.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So sieht Stau am Mount Everest aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Das sind die Schweizer Katzen-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde
4
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
5
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
Meistgeteilt
1
Selenskyj: Putin lacht über den Westen ++ Russland greift mit Drohnen und Raketen an
2
Merz telefoniert mit Netanjahu +++ Islamische Länder begrüssen Trump-Plan für Gaza
3
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
4
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
5
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
US-«Shutdown» zieht sich in die neue Woche: Niemand zeigt Anzeichen des Einlenkens
Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA dauert auch in der neuen Woche an. Auch am Sonntag verharrten Republikaner und Demokraten auf ihren Standpunkten, keine der beiden Parteien zeigte Anzeichen eines Einlenkens. In der vergangenen Woche hatte es mehrere Abstimmungen im US-Senat zu Entwürfen für den Haushalt gegeben – doch diese verfehlten die notwendige Zahl der Stimmen. Die Republikaner brauchen Stimmen der Demokraten. Nun gibt es kein frisches Geld. Sonntag ist Tag fünf des teilweisen Stillstands.
Zur Story