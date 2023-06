Deutschland plant massenhafte Verbrennung von Corona-Masken

Hinzu komme, dass auch ein Grossteil der Bundesländer eine Verbrennung von Corona-Masken plant oder diese bereits durchgeführt hat. Dies geht aus einer «Welt»-Abfrage bei allen Gesundheitsministerien der Länder hervor. Zehn Länder geben demnach an, insgesamt 57.38 Millionen Masken verbrannt zu haben oder die Verbrennung zeitnah ausführen zu wollen. (aeg/sda/afp)

Bisher habe das Gesundheitsministerium bereits in kleinerem Umfang Masken vernichten lassen, sagte der Sprecher der «Welt». «In Deutschland wurden bisher rund zwei Millionen OP-Masken sowie rund eine Million PfH energetisch verwertet», sagte er. PfH-Masken sind FPP2- und ähnliche Masken.

Der aktuelle Minister Karl Lauterbach (SPD) hätte sich «rechtzeitig um eine alternative Lösung kümmern müssen und die Masken etwa in grossem Umfang an Arztpraxen, Krankenhäuser oder Behinderteneinrichtungen abgeben können», sagte Vogler. Die Einrichtungen hätten dann selbst keine eigenen Masken mehr bestellen müssen und hätten Mitarbeiter und Patienten kostenlos schützen können.

Scharfe Kritik äusserte die Opposition. «Die massenhafte Verbrennung von Corona-Masken durch das Bundesgesundheitsministerium ist ein Armutszeugnis für die Bundesregierung», kritisierte Kathrin Vogler, gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, gegenüber der «Welt». Es sei absehbar gewesen, dass die Masken nach Ende der Maskenpflicht in vielen Bereichen nicht mehr verwendet werden.

«Die teure Überbeschaffung unter dem ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist ausser Kontrolle geraten», sagte der FDP-Haushaltsexperte Karsten Klein der Zeitung. «Es sind Fehler begangen worden, die sich nicht wiederholen dürfen.» Klein forderte die Bundesländer auf, ein «rollierendes System» zu etablieren, damit «Masken an medizinische Einrichtungen abgegeben werden, bevor sie ihre Haltbarkeit verlieren».

Betroffen sind demnach 660 Millionen zertifizierte OP-Masken und rund 95 Millionen zertifizierte FFP2-Masken. Aus der Politik kam scharfe Kritik an dem Vorhaben - sie richtete sich auch gegen den früheren Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), in dessen Amtszeit die Masken angeschafft worden waren.

In Deutschland plant der Bund die Vernichtung von mindestens 755 Millionen Corona-Schutzmasken durch Verbrennen. Die Masken hätten mittlerweile ihr Haltbarkeitsdatum überschritten, teilte das Gesundheitsministerium gegenüber der «Welt» vom Dienstag mit.

