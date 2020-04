«Alles unter Kontrolle»? So schnell wechselte Trump in der Corona-Krise seine Meinung

Inzwischen nimmt der US-amerikanische Präsident Donald Trump die Coronakrise in seinem Land nicht mehr auf die leichte Schulter. Der Weg dahin war aber lang.

In keinem anderen Land gibt es so viele Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wie in den USA. Obwohl in der Nähe von Seattle Ende Januar einer der ersten Coronafälle ausserhalb Chinas gemeldet wurde, wird die Sache «erst» jetzt zu einem gravierenden Problem: Die Weltgesundheitsorganisation meldete für gestern Dienstag fast 150'000 positiv Getestete in den Vereinigten Staaten.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker

Mitten in dieser Entwicklung meldet sich auch …