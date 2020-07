International

Coronavirus

Coronavirus: So wurde Kalifornien vom Musterstaat zum Sorgenkind



Bild: keystone

Vom Musterstaat zum Sorgenkind: Das geht gerade in Kalifornien ab

In der US-Coronakrise ging Kalifornien als Paradebeispiel voran. Der Musterknabe erklärte als erster Bundesstaat der USA den Lockdown. Doch dann wurde man ungeduldig – und kassiert jetzt die Quittung. Wie es dazu kam.

Was ist passiert?

Kalifornien ist seit gestern der Staat in den USA mit den meisten positiv getesteten Corona-Fällen, Los Angeles das County mit den meisten Fällen landesweit.

Das ist zum einen wenig überraschend, denn Kalifornien ist auch einwohnermässig der deutlich grösste Staat der USA, Los Angeles (im gleichnamigen County) hinter New York die zweitgrösste Stadt.

Trotzdem ist die Situation im Westen der USA ernst: Denn lange galt der Staat als Musterschüler, jetzt gerät die Situation ausser Kontrolle.

Bild: keystone

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Was sagen die Zahlen?

Die aktuellen Zahlen vom Mittwoch der John Hopkins Universität zeigen: Kalifornien zählt 409'500 Corona-Fälle, New York 405'000. Damit weist Kalifornien erstmals am meisten Fälle aus in den USA – und der Trend zeigt deutlich nach oben. Die Kurve mit den täglich neuen Fällen geht nur in eine Richtung.

Tägliche neue Fälle in Kalifornien seit dem 1. Mai

Tote zählt der Staat mit rund 8000 noch deutlich weniger als New York (rund 32'000). Bei der Anzahl Tests steht Kalifornien mit über 6,5 Millionen an der Spitze in absoluten Zahlen.

Total Anzahl Fälle in Kalifornien seit dem 1. Mai

Weit besser sieht die Statistik aus, wenn man die Fall-Zahlen pro eine Million Einwohner anschaut. Dann kommt Kalifornien auf rund 11'000 Fälle pro eine Million Einwohner und liegt auf Rang 24 der amerikanischen Staaten, also im Mittelfeld. Die schlechteste Quote hat noch immer New York mit rund 22'000.

Warum ist Kalifornien trotzdem ein Hotspot?

12'112 neue Fälle meldete Kalifornien am Mittwoch – mehr als je zuvor an einem einzelnen Tag. Und auch bei den Toten wurde mit 159 ein neuer Rekord registriert.

Contact Tracing ist bei diesen Fallzahlen unmöglich. Insbesondere in Los Angeles. Die Metropole (rund 13 Millionen Einwohner) verzeichnet rund einen Drittel aller Coronafälle in ganz Kalifornien.

Bild: keystone

Die Spitäler füllen sich mit Corona-Patienten, Plätze auf der Intensivstation sind bereits Mangelware. Schon vor einigen Tagen kam die Meldung, dass einige Spitäler keinen Platz mehr haben. Gemäss einem Bericht des Guardian sind rund 45'000 der 50'000 Spitalbetter belegt. Das Personal leistet seit Wochen Überstunden. Mit anderen Worten: Das Gesundheitssystem stösst an seine Grenzen.

Aber Kalifornien war doch ein Musterschüler?

Ja, das ist so. Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom rief schon am 4. März den Notstand aus. Nach weiteren Massnahmen erklärte er am 19. März den Lockdown – als erster Staat der USA. Es schien der richtige Schritt zu sein. Die Fallzahlen blieben mehr oder weniger konstant.

Bild: keystone

Was geschah dann?

Allerdings litt die Bevölkerung unter den Einschränkungen und der Druck der Wirtschaft wurde gross und grösser. So verkündete Newsom per 8. Mai weitgehende Lockerungen. Man habe das Virus unter Kontrolle, liess er verlauten. In vier Phasen sollte wieder hochgefahren werden.

Das brachte einige Kritik von Experten ein. Sie warnten, die Schritte kämen zu früh – und lagen damit richtig. Die Kurve zeigt seither immer steiler nach oben mit dem vorläufigen Höhepunkt vom am Mittwoch.

Bild: keystone

Die Bewohner würden sich nicht an die Regeln halten, Masken werden nicht getragen und das Social Distancing zu lasch betrieben.

Gibt es den zweiten Lockdown?

Einige sagen, es sei der einzige Weg und der Entscheid stehe kurz bevor. Newsom hat zumindest schon einmal einige Schritte zurück gemacht. Am 1. Juli mussten einige Counties neben Bars und Indoor-Restaurants auch Zoos und Freizeitangebote wieder schliessen.

Die Wirkung war nicht gross genug. Der Gouverneur erklärte darum am 14. Juli: «Die Daten zeigen, dass nicht alle Bewohner gesunden Menschenverstand anwenden.» Er schloss darum Bars und Indoor-Restaurants im ganzen Staat wieder, dazu kommen in besonders betroffenen Counties (wie beispielsweise Los Angeles), dass Kirchen, Fitnesscenter und Coiffeure wieder schliessen mussten. Ausnahmen sind entsprechende Freiluftangebote.

Bild: keystone

Viel mehr Optionen als einen zweiten Lockdown hat Newsom nicht mehr, sollten sich die Fallzahlen und die Auslastung der Spitäler nicht erholen. Im County Los Angeles erklärte Gesundheitsvorsteherin Barbara Ferrer, dass man zumindest diese Woche keine Pläne für einen ähnlichen Lockdown wie im März habe.

COVID-19 Daily Update:

July 22, 2020

Cases: 3,266 (164,870 total)

Deaths: 64 (4,213 total)

Current Hospitalizations: 2,207 pic.twitter.com/9a4JYSLSBo — LA Public Health (@lapublichealth) July 22, 2020

Kann die Schweiz etwas von Kalifornien lernen?

Das ist schwierig zu sagen, die Ausgangslage und Regelungen sind zu unterschiedlich. Die Schweiz lockerte viele der Massnahmen am 6. Juni, also rund einen Monat später als Kalifornien. Allerdings sind unsere Fallzahlen seither zwar auch wieder leicht gestiegen, aber nicht in dem Ausmass wie im US-Westküsten-Staat, wo es seit der Öffnung praktisch nur noch nach oben zeigt.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Sparen like a pro: Diese 23 Leute machen es vor Wenn sogar Fox News Trump attackiert... Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter