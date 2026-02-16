Ein Entrecôte wie aus dem Bilderbuch. Bild: g-hospitality

Franzosen sollen weniger Fleisch essen – hier liegt unser Nachbarland im Europa-Ranking

Mehr «International»

Entrecôte, Coq au Vin oder Châteaubriand – wer sich als Tourist in Frankreich vegetarisch ernähren möchte, hat es besonders schwer. Denn in Frankreich gehört im Restaurant ein gutes Stück Fleisch genauso auf den Teller wie ein Baguette oder ein Croissant zum Frühstück. Und auch in den eigenen vier Wänden langen die Französinnen und Franzosen gern zu Fleisch- und Wurstwaren.

Doch dem soll nun Einhalt geboten werden. Denn Frankreichs Regierung hat die Bevölkerung letzte Woche zu einem vernünftigeren Fleischkonsum aufgerufen. Sie empfiehlt stattdessen einen ausgiebigeren Verzehr von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und Vollkornprodukten. Nicht nur, damit sich das französische Volk gesünder ernährt, sondern auch aus Klimaschutzgründen. Denn am CO₂-Fussabdruck Frankreichs habe die Agrarproduktion einen Anteil von 20 Prozent und die Fleischerzeugung daran wiederum einen Anteil von 61 Prozent.

Doch wie viel Fleisch essen die Französinnen und Franzosen überhaupt pro Jahr? Gemäss Zahlen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) sind es pro Kopf und Jahr rund 84,6 Kilogramm. Damit liegt Frankreich im Europa-Ranking auf Rang 9 und damit deutlich vor der Schweiz, die sich mit einem Pro-Kopf-Konsum von 66,7 Kilogramm auf Rang 28 von 40 Staaten einreiht.

Besonders gerne kochen oder bestellen sich die Französinnen und Franzosen Rindfleisch. Mit einem Pro-Kopf-Konsum von 23,2 Kilogramm liegt die Grande Nation in dieser Sparte europaweit auf Rang 3. Nur in Luxemburg und Irland wird noch mehr Rindfleisch gegessen als in Frankreich. Beim Schweine- und Pouletfleisch liegt unser westliches Nachbarland dagegen nur im oberen Mittelfeld.

Die grössten «Fleischtiger» Europas sind übrigens die Iberer. Mit einem jährlichen Fleischkonsum von 104,8 Kilogramm sind die Spanierinnen und Spanier die Spitzenreiter im Europa-Ranking. Dicht gefolgt von den Portugiesinnen und Portugiesen mit 98,42 Kilogramm.

Im weltweiten Vergleich liegen Spanien und Portugal damit aber lediglich auf den Rängen 14 und 16. Am meisten Fleisch wird auf Tonga verzehrt – 147,7 Kilogramm pro Person und Jahr werden auf der Südsee-Insel vertilgt. Die weiteren Spitzenplätze gehen an die Mongolei (131,8 Kilogramm), St. Vincent und die Grenadinen (124,4 Kilogramm) und Hongkong (123,4 Kilogramm). (pre)