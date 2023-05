Am 28. Mai heisst das Duell: Erdogan vs. Kilicdaroglu. Bild: keystone

Die Prognosen sind eindeutig: Eine Abwahl Erdogans wird immer unwahrscheinlicher

Wie vom türkischen Wahlausschuss mitgeteilt wurde, hat am 14. Mai keiner der Kandidaten die nötige Mehrheit der Stimmen zur Wahl zum Präsidenten erreicht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Türkei kommt es deshalb zu einer Stichwahl. Doch wer ist Favorit?

Elia Arianna

Historisches geschieht zurzeit in der Türkei. Alle Stimmen der Wahl vom 14. Mai wurden ausgezählt und keiner der drei Kandidaten kam auf die nötigen 50 Prozent Stimmenanteil. Am Sonntag kommt es deshalb zur Stichwahl zwischen dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu.

Laut den offiziellen Wahlresultaten ist Erdogan knapp an der für den Wahlsieg nötigen 50 Prozent vorbeigeschrammt. Er kam demnach auf 49,52 Prozent. Herausforderer Kilicdaroglu schaffte fast 45 Prozent, der Kandidat der ATA-Allianz Sinan Ogan knapp 5 Prozent. Muharrem Ince, der seine Kandidatur kurz vor der Wahl zurückzog und damit offiziell aus dem Rennen auschied, schaffte trotzdem 0,43 Prozent der Stimmen.

Karte zu den Ergebnissen der türkischen Präsidentschaftswahl 2023. Bild: wikipedia

Die Prognosen für die Stichwahl

Im Gegensatz zu den Umfragen, die vor der Präsidentschaftswahl durchgeführt wurden, sagen alle neuen Prognosen einen Erdogan-Sieg voraus. In der aktuellsten Umfrage von Areda, in der über 10'000 Personen befragt wurden, konnte Erdogan seinen Vorsprung nochmals ausbauen. Auch das Global Elections History Society Center (GEHSC) hat aufgrund der vielen fehlerhaften Ergebnisse in der ersten Umfragerunde seine Methodik geändert und schätzt nun eine Fehlerquote, welche sie in die Wahlprognose mit einberechnet.

Für einen Erdogan-Sieg spricht zudem, dass der im ersten Wahlgang ausgeschiedene Kandidat Ogan seine Wählerinnen und Wähler dazu aufrief, ihre Stimme im zweiten Wahlgang Erdogan zu geben.

Schulterschluss der politischen Rechten in der Türkei: Ogan stellt sich hinter Erdogan. Bild: keystone

So sahen die Prognosen vor dem ersten Wahlgang aus

In den meisten Umfragen vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl lag Herausforderer Kilicdaroglu leicht vorne. Gut zu beobachten ist auch die starke Abnahme der Stimmen für Ince, als dieser seine Kandidatur zurückzog. Obwohl man erwarten würde, dass die meisten Ince-Stimmen an Kilicdaroglu gehen würden, verteilten sie sich ziemlich gleichmässig zwischen Erdogan und Kilicdaroglu. Ogan wurde von den Umfragen unterschätzt und erreichte an den Wahlen schlussendlich ungefähr zwei bis drei Prozentpunkte mehr als prognostiziert.