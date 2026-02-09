wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Deutschland

Aachen: Mann mit elf Identitäten und drei Bankkarten festgenommen

Bundespolizisten fuehren am Dienstag (23.11.10) in einem Regionalzug im Bahnhof in Aachen Personenkontrollen durch. Wegen der Terrorgefahr kontrolliert die Bundespolizei zunehmend die Grenzen von Holl ...
Am Hauptbahnhof Aachen führt die deutsche Polizei regelmässig Personenkontrollen durch.Bild: AP dapd

Aachen: Mann mit elf Identitäten und drei fremden Bankkarten festgenommen

Die Polizei kontrolliert routinemässig einen Mann. Innerhalb kürzester Zeit ist klar: Der Mann wird seit einigen Wochen gesucht.
09.02.2026, 13:5809.02.2026, 13:58
Anouschka Hamp / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die Bundespolizei hat am Samstag gegen 15 Uhr am Aachener Hauptbahnhof einen Mann geschnappt, der elf Identitäten hatte und gegen den ein Haftbefehl vorlag. Daneben hatte er gleich drei Bankkarten bei sich, die nicht auf ihn ausgestellt waren. Das teilte die Bundespolizei mit. Die Kontrolle endete für ihn hinter Gittern.

Die Beamten seien zufällig auf den 46-jährigen Syrer aufmerksam geworden, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage von t-online. «Auf dem Gleis kommen regelmässig Züge aus Belgien an. Deshalb werden die Ankommenden öfter stichprobenartig kontrolliert», so der Sprecher.

Im Rahmen der Kontrolle habe er nur einen belgischen Führerschein vorlegen können. «Dokumente, die sein Aufenthaltsrecht in der EU nachweisen können, hatte er aber nicht bei sich», erklärte der Sprecher weiter. Bei einer anschliessenden fahndungsmässigen Überprüfung habe das System dann gleich mehrere Treffer angezeigt.

Mann konnte sich mehrfach nicht ausweisen

Einerseits sei der 46-Jährige mit insgesamt elf Identitäten im System hinterlegt gewesen. «Das heisst, bei vorherigen Kontrollen hatte er ebenfalls schon kein Ausweisdokument bei sich. Daraufhin hatte er die Möglichkeit, seine Personalien selbst anzugeben», so der Sprecher. Dabei habe er bei manchen Einträgen mal andere Geburtsorte hinterlegt, mal hatte er aber auch einen anderen Namen beziehungsweise eine unterschiedliche Schreibweise derer angegeben.

Gleichzeitig habe gegen den Mann ein Haftbefehl wegen des Verstosses gegen das Aufenthaltsgesetz vorgelegen, erklärte der Sprecher. «Dieser bestand seit Januar.» Ob er davon aber überhaupt gewusst hat, ist unklar. «Der Mann ist nicht in Deutschland gemeldet. Es ist also möglich, dass der Brief mit dem Urteil über die Strafe von 1'200 Euro beziehungsweise die 20-tägige Haftstrafe nie bei ihm eingegangen ist.»

Daneben sei er auch noch in drei Fällen zur Fahndung ausgeschrieben gewesen: Geldwäsche, besonders schwere Brandstiftung und als Zeuge. Ob er in diesem Zusammenhang als Beschuldigter oder als Zeuge gesucht wurde, war dem Sprecher nicht bekannt. «Wir wissen nur, dass ihm Briefe von Behörden bezüglich dieser Fälle nicht zugestellt werden konnten. Welche Rolle er bei den Delikten gespielt hat, wissen wir nicht», führte er aus.

Mehrere Bankkarten, unterschiedliche Besitzer

Als der Mann anschliessend gebeten wurde, die 1'200 Euro zu zahlen, um der Haftstrafe zu entgehen, zückte er drei Bankkarten. «Allerdings lief keine davon auf seinen Namen», so der Sprecher. Der Mann sei deshalb festgenommen worden. «Er muss seine Strafe jetzt absitzen», erklärte er abschliessend.

Die Bankkarten des Mannes wurden sichergestellt. Zusätzlich wurde er wegen Unterschlagung angezeigt.

Verwendete Quellen:

Das könnte dich ebenfalls interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
35 Beweisfotos, die zeigen, dass KI-Fotos herrlich kurios sein können
1 / 37
35 Beweisfotos, die zeigen, dass KI-Fotos herrlich kurios sein können
Ein KI-generierter Trump beim Zubereiten der Urwalddroge Ayahuasca.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Japan zeigt kuriose Gadgets gegen Messer-Angreifer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die Epstein-Affäre erschüttert Paris: Gab es eine «French Connection»?
Prominente französische Politiker müssen zurücktreten, weil ihre Namen in den Epstein-Files figurieren – und zwar ebenso prominent. Einer gehört Kulturpapst Jack Lang.
Der Druck war zu gross. Jack Lang, einer der schillerndsten Politiker Frankreichs, hat am Samstagabend seinen Rücktritt vom Vorsitz des Arabischen Institutes in Paris bekannt geben. Der Ex-Kulturminister des sozialistischen Präsidenten François Mitterrand kam mit seinem Rücktritt einer Vorladung ins Aussenministerium für Sonntag zuvor. Aus dem Umfeld von Präsident Emmanuel Macron hatte es geheissen, der Beschuldigte gefährde heute die Reputation Frankreichs.
Zur Story