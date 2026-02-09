wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Schweiz

Ausgelieferter Ukrainer soll Anweisungen zur Sabotage gegeben haben

Bombenpäckli: Ukrainer rekrutierte Komplizen für möglichen Anschlag

09.02.2026, 12:0009.02.2026, 13:32

Der im Dezember wegen mutmasslich geplanter Sabotageakte an Deutschland ausgelieferte Ukrainer soll mehreren Personen Anweisungen für den Versand von Paketen mit GPS-Sendern erteilt haben. Dies zeigt ein nun veröffentlichter Entscheid des Bundesstrafgerichts.

Der Ukrainer wurde vergangenen Frühling auf ein Gesuch Deutschlands im Kanton Thurgau festgenommen. Die deutsche Justiz wirft dem Mann vor, sich gegenüber russischen Stellen bereit erklärt zu haben, Sabotageakte zu begehen. Der Mann wurde im Dezember nach Deutschland ausgeliefert. Gegen zwei Komplizen ist dort im Januar Anklage erhoben worden.

Am Montag hat die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ihren Entscheid vom Dezember 2025 veröffentlicht, mit dem sie die Beschwerde des Betroffenen gegen die Auslieferung abwies. Daraus geht hervor, dass der Beschuldigte einem Komplizen im März 2025 in der Nähe des Hauptbahnhofs Konstanz/D einen Rucksack mit zwei GPS-Trackern sowie einen Auto-Luftfilter und einen Scheinwerfer übergab.

Über die Nachrichten-App Telegram schickte der Ukrainer dem Komplizen eine Anleitung, wie die Tracker aktiviert werden. Um sie zu testen, ging der Komplize damit spazieren, während der Beschwerdeführer die Funktion auf einer Handy-App kontrollierte.

Autoteile verschickt

Auf Telegram-Anweisung des Ukrainers hin schickte der Komplize zwei Pakete mit je einem der GPS-Tracker und jeweils einem Autoteil an den zweiten Komplizen nach Köln/D. Die Adresse hatte der Versender zuvor von einem Unbekannten erhalten. An der Adresse wohnt auch die Lebensgefährtin des Ukrainers, wie aus dem Entscheid weiter hervor geht.

Die Pakete sollte der zweite Komplize Ende März 2025 im Auftrag des Ukrainers über ein privates ukrainisches Post- und Kurierunternehmen an zwei Orte in die Ukraine weiterschicken. Die durch die GPS-Tracker gewonnenen Erkenntnisse sollten dazu dienen, Pakete mit Spreng- und Brandsätzen so zu verschicken, dass sie grösstmöglichen Schaden im Güterverkehr zwischen Deutschland und der Ukraine verursachen.

Die deutschen Behörden haben den Ukrainer in ihrem Haftbefehl als einen so genannten Low-Level-Agenten bezeichnet, wie aus dem Entscheid des Bundesstrafgerichts hervor geht. Es handelt sich dabei um Personen, die von ausländischen Nachrichtendiensten für relativ einfache Operationen angeworben werden. Deren Enttarnung und Wegfall wird in Kauf genommen, weshalb sie auch Wegwerf-Agenten genannt werden. (Entscheid RR.2025.121 vom 16.12.2025) (sda)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Moskau wirft Ukraine Beteiligung an Attentat auf General vor
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Schweizer Fahnenträger bei Olympia
1 / 32
Die Schweizer Fahnenträger bei Olympia

Olympische Sommerspiele 2024 in Paris: Nina Christen (Schiessen) und Nino Schurter (Mountainbike).
quelle: ap / martin meissner
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Best-of-Video: Seattle gewinnt den Super Bowl
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Technische Störung im Alpamare: Rutschen bleiben vorübergehend zu
Das Erlebnisbad Alpamare in Pfäffikon SZ, bekannt für seine ausgefallenen Wasserrutschen, muss derzeit alle zwölf Rutschbahnen schliessen. Auf der Website des Alpamare heisst es: «Aufgrund einer technischen Störung bleiben die Rutschbahnen derzeit geschlossen. Die vier Erlebnisbereiche Wellenbad, Alpa-Therme, Solebad und Rio Mare sind weiterhin uneingeschränkt geöffnet.»
Zur Story