Ein Mensch ist in Berlin beim Entladen eines Müllcontainers ums Leben gekommen. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Mensch legt sich in Berlin in Müllcontainer und stirbt beim Entladen

Ein Mensch ist in Berlin beim Entladen eines Müllcontainers ums Leben gekommen. Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs wollte den Container am Montagmorgen im Stadtteil Mitte ausleeren, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Erst als der Mensch, der womöglich in dem Container geschlafen hatte, schon in der Öffnung des Müllwagens klemmte, entdeckten sie ihn und alarmierten die Rettungskräfte.

Er habe sich noch bemerkbar machen können, sei dann aber noch in der Öffnung steckend offenbar seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte der Sprecher. Details zum Unfallhergang und zur Identität des Getöteten seien noch nicht bekannt.

Um den Körper des Menschen zu bergen, wurde das Müllfahrzeug an eine nicht einsehbare Stelle gefahren. Dort sollte es Stück für Stück auseinander genommen werden, wie der Sprecher sagte. Es waren rund 40 Feuerwehrkräfte im Einsatz. (sda/afp/les)