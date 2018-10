International

Angela Merkel will nicht mehr für CDU-Vorsitz kandidieren



Der Anfang vom Ende: Angela Merkel will CDU-Vorsitz und (später) Kanzleramt abgeben

Bild: EPA/EPA

Nach den deutlichen Wahl-Niederlagen in Bayern und Hessen zieht die deutsche Bundeskanzlerin offenbar die Konsequenzen: Sie will im Dezember beim Parteitag nicht mehr für den Vorsitz ihrer Partei, der CDU, kandidieren und offenbar auch das Kanzleramt abgeben. Wie die AFP meldet, will Merkel nach dieser Legislatur nicht mehr antreten.

Wie deutsche Medien berichten, habe Merkel diesen Schritt an einer Präsidiumssitzung der Partei mitgeteilt. In der Sitzung des CDU-Bundesvorstands sagte Merkel, dies sei ihre letzte Amtszeit, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Demnach will Merkel im Anschluss auch keinen Posten in Brüssel übernehmen.

CDU-Kreise - Merkel will nach Wahlperiode auch Kanzleramt abgeben https://t.co/sBGLOQlnSp — FOCUS Online TopNews (@FOCUS_TopNews) October 29, 2018

Die Nachfolge an der Parteispitze könnte schon auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg geregelt werden Sie hatte bisher immer betont, dass für sie Parteivorsitz und Kanzlerschaft zusammengehören.

Spannende Frage: Zieht sich Merkel dann nach dem Parteitag im Dezember auch als Kanzlerin zurück? Bisher galt für sie: Das Amt der Regierungschefin und der Parteivorsitz gehören in eine Hand — Florian Gathmann (@FlorianGathmann) October 29, 2018

Video: srf

Herbe Verluste

Wie zuvor schon in Bayern die Schwesterpartei CSU fuhr am Sonntag auch die CDU in Hessen zweistellige Verluste ein. In der CDU wurde danach der Ruf nach personellen Konsequenzen laut. Im Laufe des Tages wollen die Parteigremien in Wiesbaden und Berlin über Konsequenzen aus dem Ergebnis beraten.

Bei der Wahl verlor die CDU mit Ministerpräsident Volker Bouffier an der Spitze nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 11,3 Punkte im Vergleich zur Wahl 2013 und kam auf 27,0 Prozent. Die SPD mit Thorsten Schäfer-Gümbel an der Spitze erzielte 19,8 Prozent (minus 10,9). Grosser Wahlgewinner wurden die Grünen mit ebenfalls 19,8 Prozent (plus 8,7).

Seit 18 Jahren CDU-Chefin

Angela Merkel ist seit April 2000 die Chefin in der CDU. Seit September 2005 ist sie deutsche Bundeskanzlerin. Laut bild.de hat sich mit Friedrich Merz bereits ein Nachfolger in Stellung gebracht. Der einstige Rivale Merkels hatte sich in den vergangenen Jahren aus der aktiven Politik zurückgezogen.

Merkel-Nachfolge: Merz zur Kandidatur als CDU-Vorsitzender bereit https://t.co/uMpHVeFxij — FAZ Politik (@FAZ_Politik) 29. Oktober 2018

(aeg/sda/dpa)

Merkels Gesichtszüge

Nur Männer gewählt – Das Netz feiert Merkels Kritik Video: watson

