Berlin steht still: Warnstreik führt zu starken Einschränkungen für Pendler

Verdi fordert für die rund 16'000 Beschäftigten unter anderem monatlich 750 Euro mehr. Weil das Unternehmen in der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt hat, wirft Verdi der BVG Verzögerungstaktik vor. (sda/awp/dpa)

Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben seit dem frühen Morgen mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr zu kämpfen. Die Gewerkschaft Verdi legt den Bus-, Strassen- und U-Bahnverkehr in der deutschen Hauptstadt zum Wochenbeginn mit einem ganztägigen Warnstreik weitgehend lahm. U-Bahnhöfe sind verriegelt, und auf den Betriebshöfen der BVG versammeln sich Streikende mit Gewerkschaftsfahnen.

Von Ruanda unterstützte Rebellen in der DR Kongo verkünden Eroberung von Grossstadt Goma

Einer der am längsten andauernden Konflikte Afrikas könnte sich nun dramatisch verschärfen. Bereits wird von einer «Kriegserklärung» gesprochen.

Eine Rebellengruppe in der Demokratischen Republik Kongo hat nach eigenen Angaben Goma, die grösste Stadt im Osten des Landes, unter ihre Kontrolle gebracht. Die Gruppe M23 verkündete die Einnahme der Stadt in der Nacht zum Montag kurz vor Ablauf eines Ultimatums an Soldaten der kongolesischen Armee, die sie aufgefordert hatte, ihre Waffen niederzulegen.