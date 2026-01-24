Lahmgelegte Züge wegen zwei Promille: Am Hamburger Hauptbahnhof ist ein Betrunkener auf den Gleisen eingenickt. Bild: DPA

Hamburger Hauptbahnhof: Mann schläft im Gleisbett – Zugverkehr gestoppt

Ein 20-Jähriger schläft am Hamburger Hauptbahnhof im Gleisbett. Das hat gravierende Folgen für den Zugverkehr.

Am frühen Samstagmorgen ist es am Hamburger Hauptbahnhof zu einer kurzzeitigen Sperrung des Zugverkehrs gekommen. Ein 20-jähriger Mann hatte sich betrunken ins Gleisbett gelegt und dort geschlafen. Das teilte die Bundespolizei mit. Demnach entdeckte ein Triebfahrzeugführer den Schlafenden gegen 5.20 Uhr.

Der Mann wurde zur Wache gebracht. Ein Alkoholtest ergab rund zwei Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Später holten Familienangehörige den Mann von der Dienststelle ab.

