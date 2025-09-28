wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Zirkus-Artistin stürzt in Deutschland vor Augen der Zuschauer in den Tod

Deutschland: Zirkus-Artistin stürzt vor Augen der Zuschauer in den Tod

In der deutschen Stadt Bautzen kommt es während einer Zirkusvorstellung zu einem tödlichen Unglück. Die Zuschauer müssen alles mit ansehen.
28.09.2025, 16:4928.09.2025, 16:49
Ein Artikel von
t-online

Eine Artistin ist bei einem Unfall während einer Zirkusvorstellung in der sächsischen Stadt Bautzen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Weitere Informationen zu dem Unglück am Samstagabend gab ein Polizeisprecher nicht.

12.12.2006, Shanghai, CHN, CHINA - Silhouette einer Artistin. (Shanghai, China, Asien, Gesellschaft, Lebenswelt, Lebenswelten, Mensch, innen, Innenaufnahme, Frau, Arbeit, Beruf, Berufswelt, Akrobatin, ...
In einem Zirkus in Deutschland ist eine Trapez-Künstlerin tödlich verunglückt.Bild: imago stock&people

Laut «Bild»-Zeitung war die Trapez-Künstlerin gegen 17.45 Uhr aus etwa fünf Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Rund 80 Zuschauer, darunter Familien mit Kindern, hätten das Unglück mit ansehen müssen. Die Frau starb demnach noch am Ort des Geschehens.

Noch bevor der Rettungsdienst an dem Unglücksort eintraf, habe eine Vielzahl der Zuschauer den Zirkus verlassen, heiss es weiter. Für Augenzeugen des Unfalls ist eine Betreuungshotline unter 03571-4560 eingerichtet. Vom 22.9. bis 6.10 gastiert der Circus Paul Busch in Bautzen auf dem Festgelände Schützenplatz.

Mehr aus Deutschland:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Ukraine trifft Russland an der schmerzhaftesten Stelle
2
Sexuelle Belästigung am Oktoberfest: Dieser Vorfall sorgt im Netz für Aufruhr
3
Das sind die (un)attraktivsten Gemeinden der Schweiz
4
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
5
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
Meistkommentiert
1
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede
2
Entscheidung im Abstimmungskrimi: E-ID-Gesetz wird mit 50,4 Prozent angenommen
3
Donald Trump kündigt 100-Prozent-Zölle auf Pharmaprodukte an – das Wichtigste in 7 Punkten
4
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
5
Bundesrat legt zwei Varianten zur Besteuerung von E-Autos vor – so sehen sie aus
Meistgeteilt
1
Kiew: massive russische Luftangriffe ++ Spionageverdacht wegen Drohnen über Deutschland
2
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
3
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
4
Bencic steht in Peking im Achtelfinal +++ Leverkusen länger ohne Stürmer Schick
5
«Dritte Republik»: FPÖ-Chef schwört Partei auf Umbruch ein
Mehr als 30 Tote bei Massengedränge in Indien
Bei einem Massengedränge während einer politischen Grossveranstaltung sind nach Medienberichten im Süden Indiens mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten befänden sich neben Männern und Frauen auch mindestens sechs Kinder, berichtete die Zeitung «Hindustan Times» unter Berufung auf den Gesundheitsminister des betroffenen Bundesstaats Tamil Nadu, Ma. Subramanian.
Zur Story