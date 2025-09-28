Deutschland: Zirkus-Artistin stürzt vor Augen der Zuschauer in den Tod

In der deutschen Stadt Bautzen kommt es während einer Zirkusvorstellung zu einem tödlichen Unglück. Die Zuschauer müssen alles mit ansehen.

Eine Artistin ist bei einem Unfall während einer Zirkusvorstellung in der sächsischen Stadt Bautzen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Weitere Informationen zu dem Unglück am Samstagabend gab ein Polizeisprecher nicht.

In einem Zirkus in Deutschland ist eine Trapez-Künstlerin tödlich verunglückt. Bild: imago stock&people

Laut «Bild»-Zeitung war die Trapez-Künstlerin gegen 17.45 Uhr aus etwa fünf Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Rund 80 Zuschauer, darunter Familien mit Kindern, hätten das Unglück mit ansehen müssen. Die Frau starb demnach noch am Ort des Geschehens.

Noch bevor der Rettungsdienst an dem Unglücksort eintraf, habe eine Vielzahl der Zuschauer den Zirkus verlassen, heiss es weiter. Für Augenzeugen des Unfalls ist eine Betreuungshotline unter 03571-4560 eingerichtet. Vom 22.9. bis 6.10 gastiert der Circus Paul Busch in Bautzen auf dem Festgelände Schützenplatz.