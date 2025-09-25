AfD deponiert wohl Rekordspende in Liechtenstein – 107 Kilo Gold

Als Spende brach das Erbe von Rainer Strangfeld 2019 alle Rekorde. Die AfD hat offenbar eine Massnahme ergriffen, um das Vermögen zu behalten.

Konstantin Hitscher / t-online

Ein Artikel von

Die AfD lagert offenbar etwa ein Drittel ihres Parteivermögens als Goldreserve in Liechtenstein. Wie das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» unter Berufung auf europäische Anti-Geldwäsche-Einheiten schreibt, soll die rechtspopulistische Partei seit 2022 107 Kilogramm des Edelmetalls in einem Depot in dem Fürstentum aufbewahren.

Ganze 107 Kilogramm lässt die deutsche Partei AfD im Fürstentum Lichtenstein aufbewahren. (Symbolbild) Bild: keystone

Wie es weiter heisst, stammt das Vermögen aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Erbschaft des Erfinders Reiner Strangfeld. Strangfeld war mit einer Entwicklung für die Firma DAL reich geworden, er hatte für das Unternehmen eine Toiletten-Druckspülung erfunden.

Grosscousine von Strangfeld zieht vor Gericht

Grund für den Schritt, das Gold im Wert von inzwischen rund elf Millionen Euro ins Ausland zu schaffen, könnte ein Rechtsstreit in Deutschland sein. Wie das der «Spiegel» schreibt, haben Verwandte von Strangfeld sein Erbe inzwischen angefochten.

Bevor Strangfeld mit 79 Jahren Suizid beging, habe er an einer schweren psychischen Erkrankung gelitten. Laut seinen Angehörigen war Strangfeld als er das Testament aufstellte, nicht mehr mündig und im vollen Besitz seiner geistigen Fähigkeiten.

Laut «Spiegel» will eine Grosscousine des Erfinders deswegen vor Gericht erwirken, dass die AfD wegen der gerichtlichen Auseinandersetzung keinen Zugriff auf das Gold hat. Mit einem Transfer des Vermögens ausserhalb der EU könnte das ihrer Ansicht nach aber erschwert werden.

Grösste Spende der Geschichte

Die AfD argumentierte in einem Anwaltsschreiben, das dem «Spiegel» vorliegt: «Anhaltspunkte, die etwa eine Testierunfähigkeit des Erblassers belegen würden, sind zum jetzigen Zeitpunkt lediglich behauptet, jedoch nicht bewiesen.» Zudem habe die AfD nicht vor, das Vermögen zu veräussern.

Die AfD bezifferte die gesamte Erbschaft 2019 in ihrem Rechenschaftsbericht mit einem Wert von 9'956'740.90 Euro – die Summe ist die grösste Einzelzuwendung, die es an eine Partei seit der Gründung der BRD gab. Laut den veröffentlichten Rechenschaftsberichten der Bundespartei für 2023 belief sich das Reinvermögen der AfD damals auf 38,28 Millionen Euro.