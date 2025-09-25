wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
International
Deutschland

AfD deponiert 107 Kilo Gold in Liechtenstein – das Erbe von Strangfeld

AfD deponiert wohl Rekordspende in Liechtenstein – 107 Kilo Gold

Als Spende brach das Erbe von Rainer Strangfeld 2019 alle Rekorde. Die AfD hat offenbar eine Massnahme ergriffen, um das Vermögen zu behalten.
25.09.2025, 13:46
Konstantin Hitscher / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die AfD lagert offenbar etwa ein Drittel ihres Parteivermögens als Goldreserve in Liechtenstein. Wie das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» unter Berufung auf europäische Anti-Geldwäsche-Einheiten schreibt, soll die rechtspopulistische Partei seit 2022 107 Kilogramm des Edelmetalls in einem Depot in dem Fürstentum aufbewahren.

A worker lays out one kilogram gold cast bars with 99.99% purity ready for sale at the ABC Refinery in Sydney, Australia, Wednesday, April 30, 2025. (AP Photo/Mark Baker) Australia Gold Refinery Photo ...
Ganze 107 Kilogramm lässt die deutsche Partei AfD im Fürstentum Lichtenstein aufbewahren. (Symbolbild)Bild: keystone

Wie es weiter heisst, stammt das Vermögen aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Erbschaft des Erfinders Reiner Strangfeld. Strangfeld war mit einer Entwicklung für die Firma DAL reich geworden, er hatte für das Unternehmen eine Toiletten-Druckspülung erfunden.

Grosscousine von Strangfeld zieht vor Gericht

Grund für den Schritt, das Gold im Wert von inzwischen rund elf Millionen Euro ins Ausland zu schaffen, könnte ein Rechtsstreit in Deutschland sein. Wie das der «Spiegel» schreibt, haben Verwandte von Strangfeld sein Erbe inzwischen angefochten.

Bevor Strangfeld mit 79 Jahren Suizid beging, habe er an einer schweren psychischen Erkrankung gelitten. Laut seinen Angehörigen war Strangfeld als er das Testament aufstellte, nicht mehr mündig und im vollen Besitz seiner geistigen Fähigkeiten.

Laut «Spiegel» will eine Grosscousine des Erfinders deswegen vor Gericht erwirken, dass die AfD wegen der gerichtlichen Auseinandersetzung keinen Zugriff auf das Gold hat. Mit einem Transfer des Vermögens ausserhalb der EU könnte das ihrer Ansicht nach aber erschwert werden.

Grösste Spende der Geschichte

Die AfD argumentierte in einem Anwaltsschreiben, das dem «Spiegel» vorliegt: «Anhaltspunkte, die etwa eine Testierunfähigkeit des Erblassers belegen würden, sind zum jetzigen Zeitpunkt lediglich behauptet, jedoch nicht bewiesen.» Zudem habe die AfD nicht vor, das Vermögen zu veräussern.

Die AfD bezifferte die gesamte Erbschaft 2019 in ihrem Rechenschaftsbericht mit einem Wert von 9'956'740.90 Euro – die Summe ist die grösste Einzelzuwendung, die es an eine Partei seit der Gründung der BRD gab. Laut den veröffentlichten Rechenschaftsberichten der Bundespartei für 2023 belief sich das Reinvermögen der AfD damals auf 38,28 Millionen Euro.

Lass dir helfen!

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.
In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch
Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch
Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Mehr anzeigen
Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So zerstört man Rechtspopulismus
1 / 24
So zerstört man Rechtspopulismus
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erste Reaktion zu den ersten Hochrechnungen von AFD-Chefin Alice Weidel .mp4
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
3
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
UNHCR: Mehr als eine Million Flüchtlinge nach Syrien zurückgekehrt
2
Real will ihn, doch Saliba verlängert bei Arsenal ++ Ex-Hopper Momoh zurück in der Schweiz
3
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
4
«Als ich im Emmental zur Schule ging, gab es bis zur 9. Klasse keinen einzigen Ausländer»
5
So jetzt. Ein für allemal: So geht Risotto
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
3
Der blockierte Markt – (fast) alles dreht sich um einen einzigen Spieler
4
Weitere Belastungsgrenze der Erde überschritten – Wissenschaftler warnen
5
Kleiner Sehtest für zwischendurch: Suche hier mal die Schienbeinschoner
Selenskyj spricht von Rücktritt nach Ende des Kriegs
Wie geht es für die Ukraine nach dem Krieg weiter? Präsident Selenskyj kündigt eine grosse Entscheidung für die Zeit nach dem Konflikt an.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich offen dafür gezeigt, nach einem möglichen Kriegsende nicht erneut für das Amt zu kandidieren. In einem Interview mit dem US-Nachrichtenportal «Axios» sagte Selenskyj: «Mein Ziel ist es, den Krieg zu beenden – nicht, im Amt zu bleiben.»
Zur Story