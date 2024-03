Flixbus-Tragödie auf dem Weg nach Zürich: Mindestens 5 Tote bei Unfall in Deutschland

Unterdessen bereiteten sich die Krankenhäuser in der Umgebung auf einen Grosseinsatz vor. Die Notaufnahme sei alarmiert und es würden Operationssäle sowie Diagnostikräume vorbereitet und vorgehalten, sagte ein Sprecher des Diakonissen-Krankenhauses in Leipzig auf Anfrage. Zudem habe man bei der Leitstelle angegeben, welche Kapazitäten es bei der Aufnahme von Patienten gibt.

Die deutsche Zeitung «Bild» schreibt von mindestens 5 Toten, dies habe ein Polizeisprecher bestätigt. Ausserdem wurden beim Unfall nach Polizeiangaben am Mittwoch mindestens 16 Menschen verletzt.

Was weiss man über die Opfer?

Autofahrer wurden gebeten, eine Rettungsgasse freizuhalten. Das Schkeuditzer Kreuz liegt am Flughafen Leipzig/Halle. Die A9 ist eine wichtige Nord-Süd-Autobahn, die Berlin und München verbindet.

Der Unfall hatte sich gegen 9.45 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz ereignet. Der Bus hätte planmässig gegen 10 Uhr in Leipzig einen Zwischenstopp einlegen sollen. Die A9 wurde in beide Richtungen komplett gesperrt. Rettungskräfte sind mit fünf Helikoptern vor Ort, wie die «Bild» berichtet.

Der Bus startete um 8 Uhr pünktlich in Berlin und war auf dem Weg nach Zürich. Die nächste reguläre Station wäre Nürnberg gewesen.

Israel weht ein immer rauerer Wind entgegen. Am Montag verabschiedete der UN-Sicherheitsrat erstmals eine Resolution, die eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen forderte. Dies kam vor allem dadurch zustande, dass die USA auf ein Veto verzichteten und sich in der Abstimmung enthielten. Damit bekommt die unerschütterliche Unterstützung der USA für Israel Risse.