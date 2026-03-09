Deutschland: Anklage wegen Mordes an achtjährigem Fabian erhoben

Die Staatsanwaltschaft im norddeutschen Rostock hat fünf Monate nach dem Tod des achtjährigen Fabian ihre Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen und Anklage wegen Mordes gegen die in Untersuchungshaft sitzende Tatverdächtige erhoben.

Im Mordfall Fabian gibt es eine Anklage. Bild: DPA

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen bestehe der hinreichende Verdacht, dass die Angeschuldigte das ihr gut bekannte Kind aus dem Haus gelockt und an einem Teich mit mindestens sechs Messestichen getötet habe, teilten die Rostocker Staatsanwaltschaft und die Polizei mit. Um die Spuren der Tat zu beseitigen, soll die Frau den Leichnam später mittels Brandbeschleuniger angezündet haben.

Die Frau war am 6. November unter dringendem Mordverdacht in einem Dorf in der Nähe von Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) verhaftet worden und sitzt seit dem 7. November in Untersuchungshaft. Ihr Auto wurde sichergestellt. Nach früherer Aussage ihres Anwalts stritt seine Mandantin die Tat als Zeugin ab. Als Beschuldigte äusserte sie sich nicht zur Sache. Eine Haftbeschwerde blieb erfolglos.

Trauer um Fabian in Güstrow

Der aus Güstrow stammende achtjährige Fabian verschwand am 10. Oktober 2025. Seine Leiche wurde vier Tage später südlich der kleinen Stadt gefunden. Der Fall hatte deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. In Güstrow selbst wurden Trauergottesdienste mit grosser Beteiligung der Bevölkerung abgehalten.

Seine Mutter hatte den Grundschüler am Tag des Verschwindens bei der Polizei als vermisst gemeldet. Ihr Sohn sei nicht zur Schule gegangen, weil er sich unwohl gefühlt habe. Als die Mutter nach der Arbeit heim kam, war Fabian weg. Daraufhin startete eine grossangelegte Suche.

Opfer eines Gewaltverbrechens

Schliesslich wurde der Leichnam des Kindes am 14. Oktober entdeckt. Der tote Junge lag rund 15 Kilometer südlich von Güstrow an einem Tümpel bei Klein Upahl. Die Obduktion ergab, dass Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. (dab/sda/dpa)