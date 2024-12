Medien melden: Explosion in der syrischen Hauptstadt Damaskus

Mehr «International»

In der syrischen Hauptstadt Damaskus ist es am Freitag in der Nähe der Radio- und Fernsehbehörde zu einer Explosion gekommen. Dies berichten arabische Medien. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen islamistische Rebellen eine Drohne abgefeuert haben.

Mehr folgt in Kürze ...