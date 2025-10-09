wechselnd bewölkt11°
Deutscher Kanzler verkündet Bürgergeld-Reform

German Chancellor Friedrich Merz briefs the media after a leaders meeting of the government&#039;s coalition at the chancellery in Berlin, Germany, Thursday, Oct. 9, 2025. (AP Photo/Markus Schreiber) ...
«Es wird die neue Grundsicherung geben, so wie im Koalitionsvertrag verabredet», sagte Merz.Bild: keystone

09.10.2025, 09:3009.10.2025, 09:30

Die Regierungskoalition in Deutschland hat sich nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz in drei Themenbereichen auf gemeinsame Positionen verständigt. Es handele sich um die Verkehrsinfrastruktur, die Themen Rente und Aktivrente und die neue Grundsicherung, sagte Merz bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Die neue Grundsicherung soll das bisherige Bürgergeld ablösen. «Es wird die neue Grundsicherung geben, so wie im Koalitionsvertrag verabredet», sagte Merz.

Der Koalitionsausschuss hatte zuvor bis tief in die Nacht getagt. Nach rund achtstündigen Beratungen über mehrere strittige Themen waren die Spitzen von Christdemokraten und SPD im Kanzleramt auseinandergegangen.

Die Spannbreite reichte von der Krise der Autoindustrie über eine Reform des Bürgergelds bis hin zum Gleichstellungsrecht für Menschen mit Behinderung. Besonders aus Sicht der Christdemokraten soll mit Gesetzesbeschlüssen im Herbst noch die Handlungsfähigkeit der Regierung bewiesen werden. Schlechte Umfragewerte setzen beide Regierungspartner unter Druck. (sda/dpa)

