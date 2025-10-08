freundlich14°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Lidl-Gründer ist erneut reichster Deutscher

Dieter Schwarz, Lidl Gründer, Reichster Deutscher 2025
Schwarz ist laut Schätzungen fast drei Milliarden reicher als noch im Vorjahr.screenshot: x

Lidl-Gründer Schwarz ist erneut reichster Deutscher

08.10.2025, 16:0808.10.2025, 17:37

Der Gründer der Supermärkte Lidl und Kaufland, Dieter Schwarz, ist wieder der reichste Deutsche. Der 86-Jährige behauptete mit einem Vermögen von 46,5 Milliarden Euro den ersten Platz auf der am Mittwoch veröffentlichten Liste der 500 reichsten Deutschen des «Manager Magazins». Bereits im vergangenen Jahr hatte Schwarz die Liste mit einem geschätzten Vermögen von 43,7 Milliarden Euro angeführt.

Hinter dem Lidl-Gründer folgen auf der Liste die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt mit einem geschätzten Vermögen von 36,1 Milliarden Euro. Schwarz hatte Klatten und Quandt im vergangenen Jahr – sowie schon einmal im Jahr 2022 – vom ersten Platz der 500 reichsten Deutschen verdrängt.

Die Familien Albrecht und Heister, die den Discounter Aldi Süd kontrollieren, rangieren mit einem geschätzten Vermögen von 27,7 Milliarden Euro auf dem dritten Platz. Die Familie Merck des gleichnamigen Pharma- und Chemiekonzern, die in den vergangenen Jahren auf Platz drei lag, rutsche in diesem Jahr auf Platz vier der Liste ab.

Das Magazin veröffentlichte die Liste bereits zum 25. Mal. Seit 2001 hat sich nach den Angaben des Magazins das Gesamtvermögen der Top 100 von 263 Milliarden Euro auf 758 Milliarden Euro knapp verdreifacht. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich im selben Zeitraum lediglich verdoppelt.

Den Angaben zufolge gibt es in Deutschland aktuell 256 Milliardärinnen und Milliardäre – im vergangenen Jahr waren es 249. Das ist ein neuer Rekord. Erstmals besitzen mehr als die Hälfte der 500 reichsten Deutschen ein Vermögen von 1000 Millionen Euro oder mehr. Für die Liste recherchiert das Magazin unter anderem in Archiven und Registern sowie bei Vermögensverwaltern, Anwälten und Bankern. (sda/awp/afp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
1 / 15
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
Was du einkaufen möchtest.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sportchef und Vereinspräsident von HC Ambrì-Piotta streiten bei Pressekonferenz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
2
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
3
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
4
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
5
Besuch vom Date: Diese Dinge in der Wohnung turnen ab
Meistkommentiert
1
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
2
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
3
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
Ukrainischer Drohnenangriff in asiatischem Teil Russlands
2
Gespräche zum Frieden in Ägypten werden fortgesetzt
3
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
4
Sondereinheit im Einsatz: Psychisch auffälliger Mann in Oetwil am See ZH festgenommen
5
Mehr Züge möglich: SBB führen digitale Stellwerke ein
«Niemand hat diesen Schneesturm erwartet» – wie es zum Drama beim Everest kam
Nach dem schweren Schneesturm in der Nähe des Osthangs des Mount Everest in Tibet sind alle zuvor eingeschlossenen Wanderer in Sicherheit gebracht worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf örtliche Behörden. Demnach konnten 580 Wanderer sowie mehr als 300 einheimische Begleiter, darunter Führer und Yak-Treiber, wohlbehalten zurückkehren.
Zur Story