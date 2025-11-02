Möglicher Anschlagsplan in Deutschland – Syrer festgenommen

Mehr «International»

Wegen eines möglichen Anschlagsplans ist in der deutschen Hauptstadt Berlin ein 22-jähriger Syrer festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Details zum möglichen Anschlagsort wurden zunächst nicht bekannt. Nach Informationen der «Bild» soll der Mann ein Ziel in Berlin im Blick gehabt haben. Die Festnahme erfolgte am Samstag im Stadtteil Neukölln.

Der Mann soll auf einer Social-Media-Plattform mehrfach Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) geteilt haben. Dabei gehe es um Lieder oder Hymnen mit dschihadistischem Kontext, die häufig selbst vom «Islamischen Staat» veröffentlicht würden mit der Aufforderung, sie zu teilen. Mit Dschihadismus ist eine radikale Form des Islamismus gemeint.

An der Festnahme im Auftrag der Berliner Generalstaatsanwaltschaft sei ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt gewesen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. Dabei wurden demnach auch Materialien sichergestellt, die zum Bau von Sprengsätzen geeignet sind. (dab/sda/dpa)