bedeckt
DE | FR
burger
International
Deutschland

AfD: Datum des Parteitags sorgt für Kritik wegen Parallelen zu NSDAP

Austragungsdatum des AfD-Parteitags wird kritisiert – das ist der Grund

16.02.2026, 13:2416.02.2026, 13:24

Am 3. und 4. Juli 2026 soll in Erfurt, im deutschen Bundesland Thüringen, der Bundesparteitag der AfD stattfinden. Die Wahl des Datums und des Orts für diesen Parteitag wird von deutschen Politikern kritisiert.

epa12380715 The logo of the Alternative for Germany (AfD) party and faction a scene behind recording smartphones during a media statement of the AfD faction at the German Parliament in Berlin, Germany ...
Die Abkürzung AFD steht für «Alternative für Deutschland».Bild: keystone

Grund für die Kritik ist, dass vor genau 100 Jahren, am 3. und 4. Juli 1926, in der damaligen thüringischen Landeshauptstadt Weimar ein Reichsparteitag der damaligen politischen Partei NSDAP stattfand. Dies berichtet «die Zeit».

Die NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) war eine Partei, die in der Weimarer Republik gegründet wurde. Zu deren Ideologie gehörten Antisemitismus und Nationalismus sowie die Ablehnung von Demokratie und Marxismus. Der Parteivorsitzende der NSDAP war ab 1921 der spätere deutsche Reichskanzler Adolf Hitler.

Kritik aus der deutschen Politik

Die deutsche Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler, sagt gegenüber dem «Kölner Stadtanzeiger», dass die Parallelen der beiden Parteitage bewusst von der AfD gewählt worden seien. Weiter sagt die CDU-Politikerin, dass es sie anwidere, wie wenig Respekt, die AfD vor der Geschichte Deutschlands habe.

«Meine Güte, für wie dumm halten die uns alle eigentlich!»
CDU-Politikerin Serap Güler in Bezug auf das gewählte Datum des AfD-Parteitags.

Auch der frühere SPD-Fraktionschef, Rolf Mützenich, äussert sich zu dem gewählten Datum. Er sagt, wie die «Zeit» schreibt, dass sich diese Wahl in die Behauptung, der Nationalsozialismus sei «ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte gewesen» einreihe. Damit bezieht er sich auf eine Aussage des AfD-Parteigründers Alexander Gauland. Dieser sagte im Jahr 2018, dass der Nationalsozialismus «nur ein Vogelschiss» in der Geschichte Deutschlands gewesen sei.

epa11780423 The parliamentary group leader of Germany&#039;s Social Democratic Party (SPD) Rolf Muetzenich takes part in the meeting of the German Bundestag on the vote of confidence in the Chancellor ...
Rolf Mützenich war von September 2019 bis Februar 2025 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.Bild: keystone

Mützenich findet, dass die AfD mit der Datumswahl Provokation erzielen wolle, um Aufmerksamkeit zu erregen. Weiter sagt er, dass dies kein historischer Zufall sei, den man einfach so hinnehmen dürfe.

Der NSDAP-Parteitag galt 1926 als relevantes Aufstiegsdatum der Partei und zugleich von Adolf Hitler. Unter anderem wurde am damaligen Parteitag die Hitlerjugend gegründet.

Stefan Möller, Sprecher der AfD Thüringen, sagt, dass alle, die auf die Parallelen zum NSDAP-Parteitag in Weimar vor 100 Jahren aufmerksam machen, nur an einer zwanghaften Instrumentalisierung der Geschichte interessiert seien. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So zerstört man Rechtspopulismus
1 / 24
So zerstört man Rechtspopulismus
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Gegen Nazis und die AfD – zu Besuch bei den «Omas gegen Rechts»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Acht abgetrennte Köpfe in Ecuador entdeckt
In Ecuador sind acht abgetrennte menschliche Köpfe in Jutesäcken am Strassenrand entdeckt worden. «Verboten zu stehlen» stand auf Flugblättern am Fundort, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Ermittler gehen nach vorläufigen Angaben von Mord aus und vermuten als Motiv einen Machtkampf zwischen kriminellen Banden um die Kontrolle illegaler Geschäfte.
Zur Story