Straftäter aus Psychiatrie bei Konstanz geflohen – Polizei warnt

30.11.2025, 15:4230.11.2025, 15:49

Bei der Psychiatrie Reichenau bei Konstanz ist ein gefährlicher Patient ausgebrochen, wie die Polizei meldet. Sie warnt die Bevölkerung, man solle sich dem Mann nicht nähern. «Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesuchte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und bei Kontakt in aggressiver Weise gegenüber dritten Personen auftritt», schreibt sie in einer Meldung.

Polizei Konstanz Montassar D.
Die Polizei sucht nach Montassar D.Bild: Polizeipräsidium Konstanz

Beim Gesuchten handelt es sich um einen Mann namens Montassar D., der wegen einer Straftat mit erheblicher Bedeutung untergebracht war, wie die Polizei gegenüber der Bild-Zeitung sagt. Sein Verschwinden wurde am Samstag am frühen Nachmittag festgestellt.

Montassar D. ist 1,87 Meter gross, schlank und trug zuletzt einen dünnen Oberlippenbart. Bei seiner Flucht trug er eine schwarze Weste, eine schwarze Hose, einen grünen Pulli, blaue Schuhe und eine schwarze Mütze. Wer ihn sieht, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kontakt zu setzen. (dab)

