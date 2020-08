International

«Ich kriege keine Luft» – Deutschland hat ein Polizeigewalt-Problem



«Ich kriege keine Luft» – jetzt hat auch Deutschland eine Polizeigewalt-Diskussion

Am Samstag in Düsseldorf und am Montag in Hamburg: Videos zeigen, wie Polizisten Gewalt gegen Zivilisten ausüben. Dies weckt Erinnerungen an die Szenen in den USA.

In den sozialen Medien kursiert zurzeit ein Video eines Polizeieinsatzes aus Hamburg und sorgt für Aufregung. Die Aufnahme zeigt eine Verhaftung eines Jugendlichen durch mehrere Polizeibeamten. Das Verhalten der Polizisten sorgt für heftige Kritik an der Hamburger Polizei.

Das Video vom Montag zeigt, wie mindestens acht Polizisten einen Jugendlichen einkesseln und mit ihm ringen. Anhand der wenigen Minuten Aufnahmematerial ist nicht zu erkennen, ob der Junge geschlagen wird, oder ob von ihm eine Bedrohung ausging.

ER KRIEGT KEINE LUFT LEUTE! Leider geht das Vìdeo noch weiter: obligatorisch drängeln sich nun die regelrecht berauschten Täter in Uniform darum, dem Jugendlichen als Erste/r ins Genick knien zu dürfen.... pic.twitter.com/4QcHvsIb8M — Yerim Seni Avrupa (@yerimseniavrupa) August 17, 2020

Der Jugendliche wird von der Polizei aufgefordert, sich hinzulegen, doch er leistet nicht Folge. Danach ist zu sehen, wie er aus einem nicht erkennbaren Grund sein T-Shirt auszieht und schwer atmet. Daraufhin versuchen die Polizisten ihn auf dem Boden zu fixieren. Im Video ist zu hören, wie er sagt, er bekomme keine Luft.

In einem zweiten Video, das den Anfang der Verhaftung zeigt, wird deutlich, wie sehr sich der Jugendliche der Verhaftung widersetzt. Es ist zu sehen, wie er mehrmals Polizisten schubst und sich gegen die Griffe der Beamten wehrt. Die Vorgeschichte der Aufnahme ist unklar. Vielleicht ist es kein Zufall, dass er vor einer Wand mit der Aufschrift «I can't breathe» steht und dabei gefilmt wird.

So hat es begonnen: Ne oluyor Almanya 🇩🇪 What is going on in germany pic.twitter.com/lP74V7LWD6 — mustafa fidan (@mustafa81107124) August 17, 2020

Zeugenaussagen gegenüber dem Hamburger Abendblatt zufolge waren mindestens zehn Polizisten und 30 Passanten und Anwohner anwesend. Der Jugendliche soll sich später ohne Widerstand ins Auto gesetzt haben.

Die Polizei Hamburg äusserte sich am Montagabend via Twitter zu dem Vorfall. Das Video und der Inhalt würden geprüft, heisst es.

Aktuell erreicht uns Kritik zu einem Video, das heute durch mehrere Nutzer veröffentlicht wurde und angeblich einen heutigen Einsatz mit Beteiligung mehrerer Kollegen zeigt.



Wir prüfen das Video und den Inhalt. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) August 17, 2020

Knie im Genick in Düsseldorf

Bereits am Samstag sorgte ein Video eines Einsatzes der Polizei Düsseldorf für Aufsehen. Zu sehen ist, wie ein Polizist, ähnlich wie bei George Floyd in den USA, auf dem Genick des Verhafteten kniet.

Düsseldorfer cops lernen aus Amerika btw er hat sich am Boden null gewährt pic.twitter.com/8KS9vK93VD — áce (dm sperre) (@binwiederdabro) August 15, 2020

Die Polizei Düsseldorf hat sich dazu bereits geäussert. «Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und haben unverzüglich damit begonnen, das Vorgehen unserer Mitarbeiter zu überprüfen», schreibt die Abteilung auf Twitter.

Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und haben unverzüglich damit begonnen, das Vorgehen unserer Mitarbeiter zu überprüfen. Das Geschehen wird aus Neutralitätsgründen von der Polizei in Duisburg weiterbearbeitet. https://t.co/YvQjteHFTU pic.twitter.com/gcq5dI1J8F — Polizei NRW D (@polizei_nrw_d) August 16, 2020

Die Reaktionen:

Auf Twitter hat das Video hohe Wellen geschlagen. Mehrere User äusserten sich kritisch gegenüber der Polizei. Den Beamten wird Unverhältnismässigkeit und Überforderung vorgeworfen.

Polizei mal wieder völlig überfordert mit der Situation... tut einfach weh sich das anzuschauen. — GetOnMyLvL (@MontanaBlack) August 17, 2020

Es ist gut, dass man polizeiliche Übergriffigkeiten heute besser dokumentieren kann! — Florian_Hofmann (@ObenPartei) August 16, 2020

Wer wenige Monate nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd noch nicht begriffen hat, dass ein Polizistenknie nichts auf Kopf, Hals oder Oberkörper von Menschen zu suchen hat, sollte berufliche Alternativen erwägen. https://t.co/mGmUZbUyJs — Oliver von Dobrowolski (@vonDobrowolski) August 16, 2020

Würd ich ja auch Schiß kriegen, wenn ich derart umzingelt und an die Wand gedrängt werden würde. Überhaupt nicht notwendig, er ist doch friedlich? — Pidserschneider-Uschi (@jiselaaah) August 17, 2020

„Du warst halt aber auch nicht 100% kooperativ bei der Festnahme und was ist eigentlich vor dem Beginn des Videos passiert?" #Polizeigewalt pic.twitter.com/SRGqxZXRH5 — Juri Sternburg (@starcaztle) August 18, 2020

Der Polizeieinsatz in Düsseldorf muss aufgeklärt werden. Dass Polizisten sich auf Kopf/Hals einer am Boden liegenden, bereits fixierten Person knien, kann nicht verhältnismäßig sein. Wir beantragen dazu eine Aktuelle Viertelstunde für den nächsten Innenausschuss am Donnerstag. — Verena Schäffer (@schaeffer_nrw) August 17, 2020

Was macht Deutschland nach all diesen Vorfällen in den USA? Wiederholt nicht die gleiche "falsche" Geschichte. 😳 — Samana Mishra (@SamanaMishra) August 17, 2020

Und dann liest man diese Worte an der Wand und es wird einem nochmal ganz anders. #Polizeigewalt pic.twitter.com/BvEQadaJtA — Michi (@NordZocker) August 17, 2020

Da die Vorgeschichte nicht bekannt ist, bleiben einige Stimmen auch neutral. Ausserdem widersetzt sich der Junge der Verhaftung – daher scheint für einige User die Reaktion der Polizisten kein Problem zu sein.

Wieso hört er nicht auf die Anweisungen der Beamten?

Dann gäbe es auch keine Gewalt. — Je suis Charlie (@DiUllrichi) August 18, 2020

Sieht auf den ersten Blick unverhältnismäßig aus, aber der Kontext ist mir nicht bekannt, da nicht auf Video. — Gandoelf (@Gandoelf) August 17, 2020

Er Widersetzt sich hier offensichtlich der Festnahme, wo ist das Problem? — blue (@copblau) August 17, 2020

Erinnerungen an George Floyd

In den USA kommt es vermehrt zu Polizeigewalt – mehrheitlich auch gegen die afroamerikanische Bevölkerung. Im Fall George Floyd kniete ein Polizist ganze 8 Minuten lang auf Floyds Nacken – bis dieser vor laufender Kamera das Bewusstsein verlor und später verstarb.

Mit den Worten «Ich kann nicht atmen» wollte Floyd den Beamten mehrmals darauf aufmerksam machen, dass dieser ihm die Luft abdrückte. Dieser Vorfall löste in den USA und auf der ganzen Welt heftige Demonstrationen gegen Polizeigewalt und für «Black Lives Matter» aus. (cki)

