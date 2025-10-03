wechselnd bewölkt
Flughafen München wegen Drohne gesperrt

Polizeipräsenz am Flughafen München, Ein Hinweisschild Drohnen verboten am Gelände des Flughafens München. Am späten Donnerstagabend hatte es Drohnensichtungen um und über dem Münchner Flughafen gegeb ...
Eigentlich eine ‹No Drone Zone:› Trotzdem musste der Flughafen München zum zweiten Mal innert eines Tages wegen einer Drohnensichtung gesperrt werden.Bild: www.imago-images.de

Zum zweiten Mal innert kurzer Zeit muss der Flughafen München abgeriegelt werden. Wieder ist eine Drohne daran Schuld.
03.10.2025, 23:3003.10.2025, 23:30

Am Flughafen München geht nichts mehr. Beide Startbahnen sind gesperrt, bestätigt die Flughafenpolizei gegenüber der deutschen Bild-Zeitung.

Der Sprecher der Bundespolizei-Direktion München, Thomas Borowik, äusserte sich gegenüber dem deutschen Boulevardblatt: «Wir gehen einem Hinweis nach, dass es eine Drohnen-Sichtung gegeben haben könnte. Aus Sicherheitsgründen hat die Flugsicherung um 21.28 Uhr den Flugbetrieb eingestellt. Die Sicherheit geht vor».

Wie lange die Sperre anhält, ist noch nicht abzusehen, die Bundespolizei ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz und sucht die Drohne. Flüge nach München werden auf andere Flughäfen umgeleitet.

Der Flughafen schreibt auf seiner Internetseite von noch unbestätigten Drohnensichtungen. Deshalb habe die Deutsche Flugsicherung vorsorglich den Betrieb eingestellt. Das berichtet die «Zeit».

Aus dem gleichen Grund musste der Flugbetrieb am Airport München bereits am Donnerstagabend eingestellt werden.

(her)

