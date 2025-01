Angela Merkel am 27. Januar im Volkshaus in Zürich. Bild: keystone

Merkel in Zürich: Was «Mutti» erzählte und was nicht – der Abend in 5 Punkten

Angela Merkel ist zum ersten Mal seit ihrem Rücktritt als deutsche Bundeskanzlerin wieder offiziell zu Besuch in Zürich. Im Volkshaus hat sie aus ihren Memoiren vorgelesen.

Vorlesestunde für Erwachsene

Nach einer kurzen Anmoderation durch Hazel Brugger – deren genaue Rollendefinition an diesem Abend für das ein oder andere Fragezeichen im Publikum sorgte – legt die deutsche Ex-Kanzlerin los. Es wird direkt ernst: Merkel fängt die Lesung mit dem Hinweis auf den Gedenktag der Opfer des Holocaust und damit den 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee an.

Passend dazu liest die Altkanzlerin eine erste Passage aus ihrem Buch vor. Ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte in Israel im März 2008. Merkel betont im Hinblick auf die heutigen Probleme in Nahost, sie habe stets für die Zweistaatenlösung geworben. Über den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sagt sie:

«We agreed to disagree.»

Nachdrücklich betont die ehemalige Kanzlerin die historische Verantwortung Deutschlands. Sie verurteilt den Angriff der Terrororganisation Hamas vom 7. Oktober 2023 auf Israel und die nachfolgenden antisemitischen Übergriffe auf Juden und Jüdinnen in Deutschland.

Uneinig, aber respektvoll: Angela Merkel sprich über ihre Beziehung zu Israels Premierminister Benjamin Netanjahu. Bild: EPA/AP POOL

Merkel macht in der Folge zwar Bezüge zur Aktualität, bleibt aber vorsichtig. Auf klare politische Statements zur aktuellen Politik in Deutschland oder der USA hofft das Publikum vergebens. Die Altkanzlerin hält sich streng an ihre Memoiren. Streckenweise wirkt die Veranstaltung daher wie eine Vorlesestunde für Erwachsene.

Das Mopsgedicht

Die Altkanzlerin kommt zum – wie sie sagt – üblichen Programm der Lesung zurück. Und liest eine Passage aus ihrer Kindheit vor. Ihre Kindheit beschreibt sie «trotz DDR» als glücklich.

Auf die Kindheit folgen Anekdoten aus ihren Jugendtagen. Merkel und ihre Klassenkameraden provozieren an der Abiturfeier mit einem umstrittenen Rahmenprogramm. Unter anderem tragen sie das Gedicht «Mopsenleben» von Christian Morgenstern vor.

Merkel liest vor:

«Es sitzen Möpse gern auf Mauerecken, die sich ins Strassenbild hinaus erstrecken,



um von sotanen vorteilhaften Posten die bunte Welt gemächlich auszukosten.



O Mensch, lieg vor dir selber auf der Lauer, sonst bist du auch ein Mops nur auf der Mauer.» Christian Morgenstern

Das Abitur scheint nach dem Skandal-Rahmenprogramm in Gefahr. Doch Merkel kriegt ihren Abschluss.

Damit sind die Schwänke aus der Jugend beendet.

«Wir schaffen das!»

Als Nächstes liest Merkel aus dem Prolog des Buches vor. Darin schreibt sie, Politik sei kein Hexenwerk, sondern werde von Menschen gemacht. Sie kommt auf den Ausspruch «Wir schaffen das!» zu sprechen. Kein Satz sei ihr mehr um die Ohren geflogen.

Nach dieser Einleitung rollt sie ihre Karriere auf. Wie sie zuerst CDU-Vorsitzende und dann Kanzlerkandidatin wurde. Wie Gerhard Schröder sie am Wahlabend behandelt habe und sie sich gefragt habe, ob er sich gleich verhalten hätte, wenn sie ein Mann gewesen wäre. Wie sie zu Erdogan reiste und die Flüchtlingskrise löste und dafür nur Kritik erntete.

Auf jede Buchpassage folgt gleich eine weitere. Eine Moderation mit kritischen Fragen fehlt. Das Publikum hört viel Selbsterklärung und wenig Selbstkritik.

Angela Merkel ist 70 Jahre alt. Bild: keystone

Zur Person 16 Jahre lang regierte CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel Deutschland. 2021 zog sie sich aus der Politik zurück. Ende November 2024 erschien ihre Autobiografie «Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021». Das Buch stellte sie am Montagabend im Zürcher Volkshaus erstmals in der Schweiz vor.

Die Ukraine-Aufgabe

Eines macht Angela Merkel dadurch mehr als deutlich: Sie steht hinter ihren Entscheidungen. Das betont sie auch im Hinblick auf die Ukraine.

Sie liest wieder vor. Corona sei der Sargnagel des Minsker Abkommens gewesen. Hätte es keine Pandemie gegeben, hätte Putin sich nicht zurückziehen können. Denn der direkte Meinungsaustausch sei immer essenziell gewesen.

Diese Aufgabe (die Ukraine-Situation) müsse jetzt noch gelöst werden. Sie sei aber selbst keine aktive Politikerin mehr. Sie könne höchstens Anregungen geben.

Freiheit

Was soll dieses Buch? Diese Frage stellt Merkel sich selbst und beantwortete sie auch gleich. Das Buch erzähle zwei Geschichten: Ein Leben in einer Diktatur und ein Leben in einer Demokratie. Beide Leben seien wichtig und ohne den ersten Teil ihres Lebens, gebe es den zweiten nicht. So ist dann auch der Leitsatz ihres Buches:

«Ohne Demokratie gibt es keine Freiheit.»

Am Schluss liest die Altkanzlerin aus dem Epilog vor. Politiker würden dazu neigen, Fragen auszuweichen. Und sie fügt an, es falle ihr heutzutage schwer, Politikern zuzuhören.

Als nicht mehr aktive Politikerin nimmt sie sich vielleicht darum die Freiheit, sich die Fragen gar nicht mehr stellen zu lassen.