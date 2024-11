Deutsche Bahn hat ein Problem: Zu wenig Abstellgleise in Berlin – die Lösung ist 🙈

Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte gegenüber dem «Tagesspiegel», Überführungs- und Abstellfahrten in der Nacht seien «ein ganz normaler betrieblicher Vorgang». Um das aktuelle Problem zu beheben, sollen unter anderem bis 2028 acht Abstellgleise auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Berlin-Schönholz gebaut werden. (rbu)

Seit einiger Zeit werden wesentlich mehr Züge in Berlin über Nacht abgestellt. Dazu kommt, dass durch Bauarbeiten weniger geeignete Gleise zur Verfügung stehen.

Ein ICE unterwegs in Berlin (Symbolbild).

ICE-Züge der Deutschen Bahn (DB) fahren nachts durch und um Berlin, da in der deutschen Hauptstadt zu wenig Abstellgleise vorhanden sind.

