Tränen nach Verkündung: Gil Ofarim ist Dschungelkönig 2026

Nach einem dreistündigen Finale steht fest, dass Gil Ofarim der Dschungelkönig 2026 ist. Nach der Krönung hatte er die Möglichkeit, sich zu äussern.

Vor seinem Einzug ins Dschungelcamp gab es Kritik an RTL, weil der Sender Gil Ofarim als Kandidat für das Kultformat verpflichtet hatte. Jetzt verlässt der Musiker «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» als Sieger. Angekommen im Baumhaus bei den Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen konnte er erstmals etwas zu seinem Sieg sagen.

Gil Ofarim führte bei den Votings laut RTL seit dem ersten Tag im Dschungel. Bild: rtl

Die beiden Gastgeber der Show hatten Gil Ofarim nach der Entscheidung zunächst allein im Camp zurückgelassen und die Zweitplatzierte Samira Yavuz mitgenommen. Ofarim sass daraufhin schluchzend auf einem Baumstamm am Lagerfeuer. Nachdem er anschliessend den roten Teppich auf der Hängebrücke beschritten hatte, wurde er gekrönt und erhielt sein Zepter.

«Ich liebe dich mehr als alles andere»

Dann war die Zeit für seine ersten Worte gekommen:

«Ich bin hier, ich bin dankbar, ich hab keine Worte. Ich kann nur sagen, an meine Frau: Ich liebe dich mehr als alles andere auf diesem Planeten.»

Zudem sagte er, dass nicht nur ihm die Krone gelte, sondern auch den anderen elf Kandidatinnen und Kandidaten. Mehrfach bedankte er sich bei dem Team hinter den Kameras und Kulissen sowie bei Sonja Zietlow und Jan Köppen. Schliesslich betonte Gil Ofarim, dass er ohne die anderen Prominenten niemals auf dem Thron gelandet wäre – auch nicht ohne Ariel, die ihn von Anfang an mehrfach auf den Davidsternskandal angesprochen hatte. Mit ihr war er heftig aneinander geraten.

Die Baslerin Ariel sorgte für Krawall im Dschungel – Ofarim war ihr Lieblingsziel. Bild: rtl

Gil Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismusvorwürfe gegen den Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben. Dieser habe ihn aufgefordert, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Vor dem Landgericht Leipzig legte Ofarim im November 2023 ein Geständnis ab. Er räumte ein, die Antisemitismusvorwürfe erfunden zu haben, und entschuldigte sich. Das Verfahren wurde daraufhin eingestellt. Der Musiker musste als Auflage einen Geldbetrag von 10'000 Euro zahlen. Nach dem Prozess zog sich Ofarim weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Mit seinem Sieg im Dschungelcamp habe er nicht gerechnet, sagte Gil Ofarim. «Ich habe gedacht, ich mache die ganze erste Woche die Prüfungen und fahre nach der ersten Rauswahl nach Hause.» Er habe jeden Tag seinen Koffer gepackt. Doch Sonja Zietlow verriet sogar:

«Du lagst in den Votings zum Dschungelkönig ab Tag eins immer vorn.»

