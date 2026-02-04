bedeckt-1°
DE | FR
burger
Leben
TV

Antisemitismus-Kritik gegen Stefan Raab: RTL löscht Clip über Gil Ofarim

«Die Stefan Raab Show»: RTL reagiert auf Antisemitismus-Vorwürfe

In der «Stefan Raab Show» wurde Gil Ofarim ein «Betrüger-Gen» unterstellt. Nach Kritik reagiert der Sender nun.
04.02.2026, 09:2704.02.2026, 09:27
Elena Rothammer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ein Einspieler in der «Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach» auf RTL hat für heftige Kritik gesorgt. In dem Beitrag wurden mehrere problematische Aussagen über Gil Ofarim getroffen. Die bekannte Off-Stimme von Raabs Show erklärte zunächst: «Das musikalische Talent hat er von seinem Vater Abi Ofarim, der in Wirklichkeit kein Abi hatte.» Anschliessend folgte die Passage zum angeblichen «Betrüger-Gen».

Dabei zeigte der Einspieler einen Markthändler, der Äpfel in eine Plastiktüte warf und gleichzeitig einige davon in seinen schwarzen Einkaufstrolley steckte. Dazu kommentierte die Stimme: «Das bringt uns zum Betrüger-Gen von Gil, das er seinem Onkel Samuel zu verdanken hat.» Nach Informationen der «Bild»-Zeitung existiert in Ofarims Familie jedoch gar kein «Onkel Samuel».

Der Beitrag enthielt weitere fragwürdige Elemente. So hiess es: «Trotz des grossen Skandals ist er natürlich ein Ausnahmetalent, das vor allem in der jüdischen Gemeinde einen Hit nach dem anderen landet.» Gleichzeitig wurden Bilder von tanzenden, ultraorthodoxen Männern eingeblendet.

Besonders brisant: Die Ausstrahlung erfolgte am Internationalen Holocaust-Gedenktag. Die «Jüdische Allgemeine» kritisierte den Beitrag scharf und bezeichnete ihn als eindeutig antisemitisch.

Ayala Goldmann von der «Jüdischen Allgemeinen» schrieb, dass die Ausstrahlung des Einspielers signalisiere, dass Antisemitismus am Holocaust-Gedenktag im deutschen Fernsehen offenbar «normal und sogar lustig» sei. Sie forderte den Sender auf, Konsequenzen zu ziehen.

RTL reagierte auf die Vorwürfe mit einer Stellungnahme. Ein Sprecher erklärte der «Bild»: «Der Beitrag setzt sich mit der Person Gil Ofarim und seinem öffentlichen Auftreten im Kontext der bekannten Betrugsvorwürfe auseinander, insbesondere mit der von ihm selbst erhobenen und später widerlegten Behauptung eines antisemitischen Vorfalls.»

RTL spricht von «Missverständnissen»

Der Sender betonte, dass im Rahmen der Sendung alle Dschungelcamp-Teilnehmer «satirisch nähergebracht» worden seien. Dabei seien «bewusst überzeichnete, fiktionale und teils absurde Bilder und Geschichten zum Einsatz» gekommen.

Dennoch zog RTL Konsequenzen: Der Sender hat den Clip inzwischen entfernt, die Sendung vom 27. Januar ist auf RTL+ nicht mehr zu finden. «RTL weist jede Form von Antisemitismus entschieden zurück. Zugleich sehen wir ein, dass der Einspieler zu Missverständnissen führen konnte.» Der Sender kündigte an, künftige Inhalte «noch sensibler daraufhin prüfen» zu wollen, «welche Deutungen sie ermöglichen».

Mehr zu Stefan Raab:

People-News
«Die Alte mit der Botox-Visage» – Stefan Raab über Dschungelcamp-Moderatorin
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alternative Super-Bowl-Show
1 / 4
Alternative Super-Bowl-Show

Trump-Fans planen mit Musiker Kid Rock eine eigene Super-Bowl-Halbzeitshow.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fliegende Münzen beim Trevi-Brunnen in Rom
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
18 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
ursus3000
04.02.2026 09:38registriert Juni 2015
Raab war eine Fehlinvestition von RTL. Die sollten das als Verlust verbuchen, und Raab in Rente schicken
425
Melden
Zum Kommentar
avatar
Corpus Delicti
04.02.2026 09:38registriert Mai 2018
Ich werde nie verstehen, warum Raab nicht einfach auf seinen Lorbeeren, die er sich im Grossen und Ganzen zweifelsohne verdient hat, sitzen geblieben ist.

Dieser "TV Suizid" ist einfach nur noch peinlich. Gil und seine Hotel-Aktion auch.
362
Melden
Zum Kommentar
18
«Nein, MSG ist nicht ungesund. Vielleicht bist du nur ein wenig rassistisch.»
Erst verteufelt, nun ... akzeptiert? Unser kompliziertes Verhältnis zu Glutamat.
Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gibt es hier auf watson einen Artikel mit einem chinesischen Rezept, gibt es postwendend Kommentare wie die hier:
Zur Story