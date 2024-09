Vier von den neun Verletzten sind schwer verletzt. Bild: Dominik Totaro / dpa

Berlin: Dach von Partyboot eingestürzt – Neun Verletzte

Bei einem Unglück auf einem Partyboot in Deutschlands Hauptstadt Berlin sind neun Menschen verletzt worden. Vier davon seien schwer verletzt, teilte die Feuerwehr am späten Dienstagabend mit. Nach ersten Erkenntnissen war das Dach des Veranstaltungsboots auf der Spree in Berlins Innenstadt eingestürzt.

Zunächst hatte die Feuerwehr von knapp 30 Verletzten gesprochen. Insgesamt sollen rund 120 Menschen auf dem Boot gefeiert haben. Um was für eine Party-Gesellschaft es sich handelte, war zunächst nicht zu erfahren. Auch der genaue Ablauf des Unglücks und die Ursache sind noch zu klären.

Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot auf der Fischerinsel im Einsatz. Das Gewässer selbst und der Uferstreifen wurden mithilfe eines Mehrzweckbootes abgesucht. Es wurden jedoch keine weiteren Menschen im Wasser entdeckt. Laut Feuerwehr mussten viele Menschen untersucht und anschliessend vom Rettungsdienst betreut werden. Die Verletzten wurden in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (sda/dpa)