Bereit zum Einsteigen? Der auf Hochglanz polierte ICE L erwartet dich bald in Berlin und Köln. Bild: keystone

Bald kannst du mit dem ICE L durch Deutschland düsen

Raphael Bühlmann

Die Deutsche Bahn stellte am Freitag ihren neuen ICE L vor. Der Schnellzug kommt mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember erstmals zum Einsatz.

Der erste ICE mit einem stufenlosen Einstieg hat in Deutschland die Zulassung erhalten – die Deutsche Bahn präsentierte ihn am Freitag und hat angekündigt, dass sie die ersten vier dieser Züge ab Mitte Dezember einsetzen wird.

Bahnbrechend: Der neue stufenlose Einstieg gibt dem ICE L («Low Floor») seinen Namen. Bild: keystone

Der sogenannte ICE L soll die alten Intercity-1-Züge ablösen und erreicht bis zu 230 km/h. Das «L» im Namen steht für «Low Floor», was übersetzt «niedriger Boden» heisst und für den stufenlosen Einstieg steht.

Für Verpflegung ist gesorgt. Bild: keystone

Die ICE L haben zudem kürzere Wagen, ein neues Innendesign mit «wohnlichen Materialien», mobilfunkdurchlässige Scheiben sowie verbesserte Sitze, wie die DB am Montag mitteilte. Hersteller ist das spanische Unternehmen Talgo.

Laut Deutscher Bahn soll der ICE L einen neuen Standard beim Komfort setzen. Bild: keystone

Stufenloser ICE L soll ab Mitte Dezember fahren

Die Einführung des neuen Zuges habe sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten beim Hersteller Talgo und Verzögerungen im Test- und Zulassungsverfahren verspätet, erklärte die Bahn.

Die neuen Züge kämen dann schrittweise ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember zum Einsatz – die ersten vier auf der Strecke zwischen Berlin und Köln. Insgesamt soll die Deutsche Bahn 79 Stück der ICE-L-Modelle bestellt haben, zitiert die Tagesschau mit Berufung auf die dpa.

Im Laufe des nächsten Jahres kommen neue Strecken dazu. Bild: Deutsche Bahn

Im Innenraum der neuen Züge sollen die wohnlichen Materialien und eine tageszeitabhängige Lichtsteuerung für ein «angenehmes Raumgefühl» sorgen, wie die Bahn erklärte. Die mobildurchlässigen Scheiben machen demnach einen deutlich verbesserten Mobilempfang im Zug möglich. Die Sitzplätze verfügen jeweils über einen «grosszügigen Klapptisch» sowie Tablet- beziehungsweise Handyhalterung.

(Mit Material der AFP und watson.de)