Komponist Aribert Reimann gestorben

Daneben entstanden auch zahlreiche Instrumentalwerke wie Kammermusikstücke, Solokonzerte und zwei Klavierkonzerte (1961 und 1972). Von 1974 bis 1983 hatte er eine Professur für zeitgenössisches Lied an der Hamburger Musikhochschule, danach fast fünfzehn Jahre lang an der Berliner Hochschule der Künste. (sda/dpa)

Der deutsche Komponist Aribert Reimann ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 88 Jahren in Berlin, wie sein Musikverlag Schott Music (Mainz) am Donnerstag unter Berufung auf die Familie mitteilte.

Wo die Sonne in diesem Jahr bislang am meisten und am wenigsten schien

«Besser als das Original»: Australischer Milliardär will die Titanic nachbauen

Ein australischer Milliardär will die Titanic nachbauen – nicht bloss originalgetreu samt Ballsaal und Pool, sondern sogar «besser als das Original». Der Bergbaumagnat Clive Palmer (69) kündigte sein ehrgeiziges Vorhaben am Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Sydney Opera House an. Die Jungfernfahrt der Titanic II vom britischen Southampton nach New York soll demnach bereits im Juni 2027 stattfinden und anders als bei der Unglücksfahrt 1912 ohne Zusammenstoss mit einem Eisberg über die Bühne gehen. Zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Australischer Dollar (zwischen 300 und 600 Millionen Franken) will sich Palmer die Erfüllung seines langgehegten Traums kosten lassen.