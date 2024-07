Mann in Berlin erstochen – es ging um eine Parklücke

Tödlicher Messerangriff in Uster ZH: Mann wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt

Nach der Tat versammelten sich gegen 23.00 Uhr Bekannte und Verwandte des getöteten Mannes nahe dem Ort des Geschehens. 30 bis 40 Menschen hätten versucht, in den abgesperrten Bereich einzudringen, so die Polizei. Sie hätten sich aggressiv und polizeifeindlich verhalten. Flaschen seien auf Polizisten geworden worden. Mindestens fünf Polizisten seien leicht verletzt worden. Fotos der Zeitung «B.Z.» zeigen, wie Menschen von der Polizei weggedrängt und getragen werden.

Das Opfer wurde von dem Angreifer mit einem Messer in den Bauch gestochen. Im Krankenhaus starb der Mann an der schweren Verletzung. Der Angriff ereignete sich gegen 18.00 Uhr. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Mehrere Männer hätten sich um die Parklücke in dem zentralen Stadtteil Berlin-Gesundhbrunnen gestritten, darunter auch der 37-jährige Mann aus Kamerun und der mutmassliche Täter im Alter von 29 Jahren mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag weiter mitteilte.

Bei einem Streit um einen Parkplatz in Deutschlands Hauptstadt Berlin ist ein 37-jähriger Mann durch einen Messerstich getötet worden. Der mutmassliche Täter wurde am Donnerstagabend festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

