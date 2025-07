US-Schauspieler Michael Madsen starb am 3. Juli 2025 überraschend. Bild: keystone

Michael Madsen war kurz vor seinem Tod noch beim Arzt

Michael Madsen starb am 3. Juli an einem Herzstillstand. Nur ein paar Tage zuvor wurde er im Spital noch durchgecheckt. Ein langjähriger Freund spricht über Details.

Charlotte Koep / t-online

Ein Artikel von

Die Welt nimmt Abschied von Michael Madsen. Der US-Schauspieler verstarb am Donnerstag im Alter von 67 Jahren. Für die Öffentlichkeit kam sein Tod überraschend. Und vermutlich auch für sein Umfeld. Denn wie das US-Portal «TMZ» berichtet, war er nur wenige Tage vorher beim Arzt.

Dougie Smith, Michael Madsens langjähriger Freund und Assistent, sprach nun über Details. Er war derjenige gewesen, der den Hollywoodstar am Donnerstagmorgen leblos aufgefunden habe. Weil er den Tag zuvor nichts von ihm gehört hatte, fuhr er zu seinem Haus und fand ihn in seinem Bett. Die Behörden stellten einen natürlichen Tod fest, Michael Madsens Sprecherin Liz Rodriguez gab an, dass er einen Herzstillstand erlitten habe.

Sein Tod kommt überraschend, war er doch erst vergangenen Freitag für eine Untersuchung im Spital, um seine Rotatorenmanschette überprüfen zu lassen. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von vier Muskeln am Schultergelenk. Diese hatte sich der Schauspieler bei einem Sturz vom Pferd vor zwei Jahren verletzt und Komplikationen davongetragen. Der 67-Jährige soll über eine Operation nachgedacht haben, entschied sich aufgrund seines vollen Terminkalenders aber vorerst für eine Schiene.

«Es wirkte, als wäre er gesundheitlich fit»

Bei dem Sturz hatte sich Michael Madsen auch eine leichte Hirnblutung zugezogen. Dahingehend wurde er im Spital ebenfalls nochmals untersucht. Die Ärzte gaben aber Entwarnung, es sei alles gut. Gerade deswegen sei sein Tod für Familie und Freunde so schockierend gewesen, so Dougie Smith. «Es wirkte, als wäre er gesundheitlich so fit wie das ganze Jahr über nicht.»

Michael Madsen hatte auch noch viele Pläne, wollte in den kommenden Tagen auf die Comic-Con in Nashville, wie Dougie Smith berichtet. Auch an einem Buch habe er vor seinem Tod noch gearbeitet.