Deutschland: 500 Kilogramm Kokain in Bananenkartons gefunden

durchsetzungsinitiative banane
Die Drogen waren in Bananenkartons versteckt, die an mehrere Filialen eines Discounters geliefert worden waren.

13.11.2025, 16:4813.11.2025, 16:48

In der norddeutschen Stadt Lübeck und vier angrenzenden Kreisen haben Rauschgiftfahnder von Polizei und Zoll insgesamt mehr als 500 Kilogramm Kokain beschlagnahmt.

Die Drogen waren in Bananenkartons versteckt, die an mehrere Filialen eines Discounters geliefert worden waren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Erste Pakete entdeckten Beschäftigte demnach am Montag bei der Warenannahme. Auch am Dienstag wurden weitere Drogenpakete gefunden und beschlagnahmt.

Betroffen waren laut Mitteilung neben mehreren Filialen in Lübeck (Schleswig-Holstein) auch Discounter in den umliegenden Kreisen. Auch in einer Filiale in der rund 60 Kilometer von Lübeck entfernten Metropole Hamburg wurde Rauschgift entdeckt. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift der Hamburger Zollfahndung und der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen. (sda/dpa)

