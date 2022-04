Ukraine veröffentlicht Identität der russischen Soldaten, die in Butscha waren

Luftansicht auf Butscha. Bild: keystone

Der ukrainische Geheimdienst veröffentlichte am Montag eine Liste, welche die Namen der in Butscha stationierten russischen Soldaten enthalten soll. Laut ukrainischen Medienberichten hat das Verteidigungsministerium die Namen, Dienstgrade und Passdaten der Russen publik gemacht, die in der 64. motorisierten Schützenbrigade dienen, die Butscha bis zum 31. März besetzt hielt.



«Alle Kriegsverbrecher werden vor Gericht gestellt und wegen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine verfolgt», schreibt der ukrainische Geheimdienst in einer Erklärung.

Anonymous leakt Namen russischer Soldaten

Die nun veröffentlichten Daten stammen mutmasslich aus einem Datenleck bei der russischen Armee. Die internationale Hacker-Bewegung Anonymous hat nach eigenen Angaben bereits am Montag die persönlichen Daten von 120'000 russischen Soldaten, die in der Ukraine kämpfen, veröffentlicht.



In sozialen Netzwerken und dem Instant-Messenger Telegram kursieren am Montag angebliche Fotos russischer Einheiten, die in Butscha aktiv gewesen sein sollen. Ob diese tatsächlich an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sind, ist nicht geklärt.

Hunderte tote Zivilisten

Es sind erschreckende Vorwürfe, die am Sonntag von internationalen Nachrichtenagenturen verbreitet wurden: Die russische Armee habe Zivilisten in Butscha massakriert. Leichen pflasterten die Strassen, einige von ihnen an den Händen gefesselt. Die Bilder aus Butscha sorgen international für Entsetzen.

Bis Sonntagabend seien bereits 330 bis 340 leblose Körper eingesammelt worden, schrieb die Zeitung «Ukrajinska Prawda» am Montag unter Berufung auf einen Bestattungsdienst.

Ukrainische Journalisten berichten am Montag, dass es bereits früher Gerüchte über Gräueltaten der russischen Armee in Butscha gab. Es sei aber kaum möglich gewesen, mit Bürgern des besetzten Vorortes von Kiews zu telefonieren.

Auf Twitter gab es bereits am 27. Februar, drei Tage nach Beginn der Invasion, Gerüchte über Massaker in Butscha.

«Ein ukrainischer Freund, der in Kiew lebt, hat mir soeben über Instagram mitgeteilt, dass russische Soldaten in Bucha am Rande der Stadt in die Häuser von Zivilisten eindringen und jeden erschiessen, den sie darin finden. Tausende unschuldiger Menschen sind in der Stadt gefangen und haben keinen Ausweg mehr.»

(oli)