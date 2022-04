Die Toten von Butscha – eine Übersicht in 4 Punkten

Zahlreiche Leichen auf den Strassen, gefesselte Hände, Massengräber: Die Bilder aus Butscha haben am Wochenende international für Entsetzen gesorgt.

Die Ukraine macht für die Toten russische Truppen verantwortlich, die die Stadt bis vor kurzem besetzt hatten. Moskau bestreitet das.

Was wir über das mutmassliche Massaker wissen:

Triggerwarnung Bilder mit Leichensäcken, Blut und toten Körpern – aber keine identifizierbaren Gesichter. Bei manchen Menschen können diese Bilder negative Reaktionen, Flashbacks oder Traumata auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist.



Nicht erst seit dem Ukraine-Krieg müssen sich Medien mit der Frage auseinandersetzen: Darf man die Toten und ihre Gesichter zeigen? In diesem Artikel geht es um Verstorbene im Ukraine-Krieg. Der Text enthält– aber keine identifizierbaren Gesichter. Bei manchen Menschen können diese Bilder negative Reaktionen, Flashbacks oder Traumata auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist.Nicht erst seit dem Ukraine-Krieg müssen sich Medien mit der Frage auseinandersetzen: Darf man die Toten und ihre Gesichter zeigen? Auch watson hat sich dieser Debatte gestellt . Medienwissenschaftler Christian Schicha hält fest: «Die wichtigsten Aufgaben von Journalistinnen und Journalisten ist zu zeigen, was passiert.»

Was sind die Vorwürfe?

Am 24. Februar 2022 war Putins Armee in die Ukraine einmarschiert. Seit dem 27. Februar war Butscha Teil des russischen Angriffs auf die ukrainische Hauptstadt – und nach heftigen Kämpfen vorübergehend von den russischen Truppen eingenommen. Ab dem 31. März zog sich die russische Armee aus Butscha zurück.

Trümmer von russischen Militärfahrzeugen

ist ein argentinischer Fotojournalist, der seit 2003 für die Nachrichtenagentur The Associated Press ( Ukrainische Soldaten gehen auf einer Strasse, die übersät ist mit den Trümmern von russischen Panzern, Butscha, 03. April 2022. Rodrigo Abd ist ein argentinischer Fotojournalist, der seit 2003 für die Nachrichtenagentur The Associated Press ( AP ) arbeitet. Er hat unter anderem den Krieg in Afghanistan dokumentiert. Bild: keystone/ap/Rodrigo Abd

Es sind erschreckende Vorwürfe, die am Sonntag von internationalen Nachrichtenagenturen verbreitet wurden: Die russische Armee habe Zivilisten in Butscha massakriert. Leichen pflasterten die Strassen, einige von ihnen an den Händen gefesselt.

Bis Sonntagabend seien bereits 330 bis 340 leblose Körper eingesammelt worden, schrieb die Zeitung «Ukrajinska Prawda» am Montag unter Berufung auf einen Bestattungsdienst.

Am Sonntag hatte die ukrainische Seite bereits vom Fund eines Massengrabes mit etwa 280 Toten berichtet, die während der russischen Angriffe nicht würdig hätten bestattet werden können.

Wer dokumentiert das Geschehene in Butscha?

Um die Anwesenheit von unabhängigen Berichterstatter vor Ort gab es kurzfristig Verwirrung: In den Nachrichten des deutschen Senders ARD wurde behauptet, dass keine Reporter nach Butscha reisen konnten. Diese Aussage wurde postwendend auf den sozialen Medien von Journalisten in Butscha dementiert.

Der Ukraine-Korrespondent der ARD, Georg Restle, stellte daraufhin in einem Tweet klar, dass Butscha zwar für Journalisten gesperrt sei, sich aber trotzdem internationale Berichterstatter dort befänden:

Unter andere befinden sich Fotojournalisten der internationalen Agenturen The Associated Press (AP) oder der European Pressphoto Agency (EPA) sowie Reporter von CNN, BBC, dem «Spiegel» oder der «Bild»-Zeitung aktuell in Butscha und dokumentieren die Situation.

Tote Zivilisten

Das Foto wurde vom ukrainischen Fotografen Zwei tote Menschen in Butscha, einer von ihnen mit gefesselten Händen, Butscha, 03. April 2022.Das Foto wurde vom ukrainischen Fotografen Michail Palintschak aufgenommen und von der European Pressphoto Agency ( EPA ) verbreitet. Palintschak ist seit 2014 Mitglied der Ukrainischen Vereinigung der Berufsfotografen (UAPF). Bild: keystone/epa/michail palintschak



Das Foto wurde Ein Mann und ein Kind auf einem Velo fahren an einem Toten am Strassenrand vorbei, Butscha, 02. April 2022.Das Foto wurde Vadim Ghirda aufgenommen. Dieser arbeitet seit 1990 für die Nachrichtenagentur AP . Er hat bereits aus mehrere Kriegen und Katastrophen berichtet und ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden. Bild: keystone/ap/Vadim Ghirda

Massengräber Leichensäcke in einem Massengrab, Butscha, 03. April 2022. Dieses Bild wurde von Rodrigo Abd (AP) aufgenommen.

Bild: keystone/ap/rodrigo abd

Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat nach eigenen Angaben vor Ort Beweise für ein Kriegsverbrechen in Butscha gesammelt, wie das «Wall Street Journal» berichtet.

Wie regiert die Welt?

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sagte der «Bild»-Zeitung: «Das, was in Butscha und anderen Vororten von Kiew passiert ist, kann man nur als Völkermord bezeichnen.» Zugleich machte er Russlands Präsident Wladimir Putin persönlich dafür verantwortlich. «Es sind grausame Kriegsverbrechen, die Putin dort zu verantworten hat.»

Und auch International wird Aufklärung dieses vermuteten Kriegsverbrechens gefordert. So schrieb zum Beispiel die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen auf Twitter:

Die offizielle Schweiz hat eine Stellungnahme zu Butscha veröffentlicht:

An dieser Stellungnahme des Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gab es Kritik. Besonders die Formulierung «Die Schweiz ruft alle Seiten auf, das humanitäre Völkerrecht strikt einzuhalten (...)», ist auf Unverständnis gestossen – gerade auch, da andere europäische Staaten klarer Stellung gegen Russland bezogen haben. Das EDA wollte auf Anfrage von watson die Stellungnahmen nicht präzisieren.

So forderte zum Beispiel der kanadische Premierminister Justin Trudeau, das «russische Regime zur Rechenschaft zu ziehen»:

Die österreichische Regierung forderte als Reaktion auf die Bilder aus Butscha, die Aufklärung von Kriegsverbrechen sowie den Rückzug der russischen Armee aus der Ukraine:

Der UN-Generalsekretär António Guterres zeigt sich ob der Bilder aus Butscha «tief schockiert»:

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel macht Russland für Gräueltaten in der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew verantwortlich. Der belgische Politiker warf den russischen Truppen am Sonntag im Internetdienst Twitter vor, in der Vorortgemeinde Butscha ein Massaker angerichtet zu haben. Die EU werde beim Sammeln von Beweisen helfen, um die Verantwortlichen vor internationale Gerichte stellen zu können. Zugleich kündigte er weitere EU-Sanktionen gegen Russland und Unterstützung für die Ukraine an.

Was sagt Russland?

Russland dementiert, Zivilisten getötet zu haben:

(yam, mit Material der sda)