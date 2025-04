Nach Tötung von Eltern: Jugendlicher soll Attentat auf Trump geplant haben

Ein 17-Jähriger tötet in den USA seine Eltern. Der Grund: Genug Freiraum zu haben für einen Anschlag auf Donald Trump.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Die erste Tat erfolgte schon im März. Da tötete ein 17-Jähriger im US-Bundestaat Wisconsin seine Mutter und seinen Stiefvater. Nun sind sich die Ermittler laut der «Washington Post» sicher: Der Jugendliche plante die Tat, um sich 10'000 Dollar und eine neue Identität zu beschaffen. Sein Ziel: Nach einem Attentat auf US-Präsident Donald Trump den Umsturz in den Vereinigten Staaten herbeizuführen.

Fahnder der Bundespolizei FBI stellten im Haus des festgenommenen Jugendlichen Beweise für eine rechte Verschwörung sicher. Unter anderem Aufzeichnungen mit den Worten: «Heil Hitler, Heil der weissen Rasse. Heil dem Sieg.» Nach ersten Ermittlungen hatte der Jugendliche Kontakt zur Verbindung «The Order of the Nine Angles» (ONA) oder auch (O9A). Zu Deutsch: Orden der neun Winkel, einer satanisch-rechtsextremen Verbindung.

War bereits das Ziel zweier Attentatsversuche: Donald Trump. Bild: keystone

Zwei versuchte Attentate im Wahlkampf

«Er tauschte sich mit anderen über seinen Plan aus, den Präsidenten zu ermorden und die US-Regierung zu stürzen», heisst es in Unterlagen der Fahnder. Demnach habe der Jugendliche zumindest teilweise eine Drohne und Sprengstoff bezahlt, die als Waffe eingesetzt werden sollten. Der 17-Jährige hatte Anfang April einen ersten Gerichtstermin, die nächste Vorführung ist für den 7. Mai angesetzt.

US-Präsident Trump hatte im vergangenen Juli im Wahlkampf einen Mordanschlag in Pennsylvania nur knapp überlebt. Im September kam es zu einer Festnahme, nachdem ein weiterer mutmasslicher bewaffneter Attentäter in der Nähe von Trumps Golfplatz in Florida festgenommen worden war.