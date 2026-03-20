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Donald Trump plant Sondermünze zum Jubiläum

Donald Trump Gold Coin Design 20 March 2026. Donald Trump Gold Coin Design A commemorative gold coin bearing the image of US President Donald Trump has been approved by a federal arts commission. The ...
Der Entwurf, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Knapp 8 Zentimeter soll der Durchmesser betragen.Bild: www.imago-images.de

Trumps Sondermünze spaltet die Gemüter – und doch wird sie wohl geprägt

Zum 250. Geburtstag der USA soll es eine Sondermünze geben. Nun steht das Design. Sie dürfte riesig werden und sorgt schon jetzt für Kritik. Finanzminister Scott Bessent hat nun das letzte Wort.
20.03.2026, 15:1920.03.2026, 15:19
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann

Ein ernst dreinblickender Donald Trump, die Hände zu Fäusten geballt. Über ihm das Wort «Freiheit», im unteren Teil «Wir vertrauen auf Gott». So kommt die Sondermünze daher, die anlässlich des 250. Jahrestags der USA am 4. Juli 2026 geprägt werden soll.

Sie wurde am Donnerstag von der US-Münzprägeanstalt vorgestellt und von der Kommission für bildende Künste genehmigt. Nun muss noch Finanzminister Scott Bessent seinen Segen geben, damit die 24-Karat-Münze geprägt werden kann.

Noch fehlen letzte Details, zum Beispiel die Grösse der Münze. Offenbar soll sie auf Trumps Wunsch möglichst gross werden. Der stellvertretende Kommissionsvorstehende – laut BBC ein Verbündeter Trumps – schlug einen Durchmesser von drei Zoll, also 7,62 Zentimetern, vor. Zum Vergleich: Ein Fünfliber misst 3,145 Zentimeter im Durchmesser, also weniger als die Hälfte von Trumps Sondermünze. Wie viele Münzen geplant sind und wie viel sie wert sein sollen, ist noch nicht festgelegt.

Rechtmässigkeit umstritten

Ursprünglich hatte es durchaus Bedenken gegeben. Denn eigentlich ist es laut Bundesgesetz nicht erlaubt, dass lebende Präsidenten auf offiziellem US-Geld abgebildet werden. Kurz bevor Trumps erste Amtszeit jedoch endete, trat der «Circulating Collectible Coin Redesign Act of 2020» in Kraft. Dieser erlaubt es dem Finanzministerium, ab dem 1. Januar 2026 während eines Jahres Münzen zu prägen, die für das Jubiläum stehen. Anwälte der Regierung haben sich zudem auf die Suche nach Schlupflöchern gemacht.

Und Trump nutzt das offenbar aus. Nebst der Sondermünze ist auch eine Trump-1-Dollar-Münze geplant. Sie soll laut der New York Times als Zahlungsmittel in Umlauf gebracht werden und wurde bereits im Oktober vorgestellt. Auch sie soll dem Jubiläum gewidmet sein, der Entwurf zeigt ebenfalls US-Präsident Trump. Laut NBC handelt es sich bei der 1-Dollar-Münze und der am Donnerstag vorgestellten Sondermünze um zwei verschiedene Projekte.

Ausserdem hat Trump kurz vor seiner Amtseinführung im Januar 2025 einen eigenen Kryptocoin herausgebracht.

Trump sahnt mit eigenem Kryptocoin kurz vor der Inauguration Milliarden ab

Kritik an Trump-Geld

Streitigkeiten gibt es allerdings bei der aktuellen Münze doch noch: Eigentlich müsste eine neue Münze vom «Citizens Coinage Advisory», dem Münzberatungsausschuss, geprüft werden. Ansonsten ist sie illegal, wie dessen Vorsitzender Donald Scarinci laut der «New York Times» sagt. Doch schon den ersten Entwurf wollte die CCA nicht prüfen – aus Protest. Denn das Gesicht auf Münzen zu prägen, das sei es, was Könige und Diktatoren tun würden. «Demokratien prägen ihre gewählten Repräsentanten nicht auf Münzen», so Scarinci.

Laut «BBC» hatte auch der demokratische Kongressabgeordnete Ritchie Torres im vergangenen Jahr vergeblich versucht, ein Gesetz durchzubringen, das Präsidenten verbietet, Währung mit dem eigenen Konterfei zu lancieren. Es handelte sich dabei um den «Trump Act», die Abkürzung für «The Restrict Ugly Money Portraits» (deutsch: Die Beschränkung hässlicher Geldportraits).

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