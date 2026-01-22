Nebel-3°
Donald Trump

Board of Peace: Trumps Friedensrat mit goldenem US-Logo

USA präsentieren Logo für «Friedensrat» – mit goldener US-Karte im Zentrum

22.01.2026, 15:1623.01.2026, 07:46

Die USA haben ihren umstrittenen «Friedensrat» in Davos nicht nur mit viel Pomp, sondern auch einem grossen Logo vorgestellt. Es erinnert stark an das rund 80 Jahre alte Emblem der Vereinten Nationen: Die Erde umrahmt von Olivenzweigen.

A logo is shown prior to the Board of Peace charter announcement by President Donald Trump at the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Thursday, Jan. 22, 2026. (AP Photo/E ...
Im Zentrum des Logos auf der Weltkugel stehen die USA.Bild: keystone

Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: Während das UN-Logo eine Weltkarte vom Nordpol aus zeigt, auf dem alle Kontinente zu sehen sind, prangt beim Friedensrat-Logo ein Land prominent und übergross in der Mitte: die USA. Das Ganze ist in goldener Farbe gehalten, wie vieles, was US-Präsident Donald Trump dekoriert hat.

In Gold ist auch das offizielle Emblem der Vereinten Nationen gehalten. Auf der Flagge ist das Symbol aber weiss auf blauem Hintergrund zu sehen.

«Friedensrat? Oder ein Rat für US-Interessen?» schreibt ein User auf der Plattform X. «Das Logo spricht für sich.» (sda/dpa)

Mehr zum Friedensrat:

Trumps «Friedensrat»: Wer alles dabei ist – und wer nicht
Donald Trump in der Schweiz
Donald Trump in der Schweiz

Am Mittwochmittag ist der US-Präsident Donald Trump in Zürich gelandet.
Donald Trump landet am Flughafen Zürich und fliegt mit «Marine One» nach Davos
Die beliebtesten Kommentare
butlerparker
22.01.2026 15:30
Ich glaube fest daran, dass die Geduld der Europäer mit der DT_USA aufgebraucht ist + zwar gänzlich. Es gab nämlich ein Abenddinner noch in Davos. Da zog US Handelsminister Lutnick massiv über Europa her. Das muss so exzessiv gewesen sein, dass Lagarde + einige andere Gäste den Saal verliessen + der Rest der geblieben ist, Lutnick ausgebuht hat. Die Situation war nicht mehr zu beruhigen + Larry Fing als Gastgeber brach das Dinner daraufhin ab, noch bevor das Dessert serviert wurde.

Quelle Reuters.

Es geht voran Leute, man erkennt den zusätzlichen (neben RUS) Feind !
PolloHermano
22.01.2026 15:36
Wurde das Logo mit einem AI Bildgenerator erstellt?
slnstrm
22.01.2026 15:37
Wenn das jetzt keinen Friedensnobelpreis wert ist... 🤣
