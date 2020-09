Harte Drogen in Europa gefährlich auf dem Vormarsch

Über 50'000 Belarussen trotzen auch am 6. Sonntag in Folge Lukaschenkos Soldaten

Trotz eines Aufmarschs von Soldaten in Kampfuniform und mit Sturmgewehren haben Zehntausende in Belarus (Weissrussland) den sechsten Sonntag in Serie den Rücktritt von Staatschef Alexander Lukaschenko gefordert. «Lukaschenko, uchodi!» – zu Deutsch: «Hau ab!» – skandierte der Protestzug in der Hauptstadt Minsk auf der Strasse «Prospekt der Sieger» und an einem Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Der Machtapparat zog am Sonntag Hundertschaften von Polizei und Armee zusammen, …